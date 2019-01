Cuadernos: Eurnekian negó haber pagado coimas

El empresario Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, negó hoy haber pagado coimas para acceder a contratos de realización de obras o concesión de corredores viales, al ser indagado en la causa de los cuadernos.

Niego haber conocido, instruido, ordenado, inducido, concretado o autorizado pago irregular alguno a un funcionario de cualquier ámbito de la Administración Pública Nacional", sostuvo el empresario en el descargo que formuló por escrito.

Eurnekian rechazó la imputación en su contra formulada en el marco de uno de los tramos del expediente, respondió preguntas del juez y de la fiscalía, y entregó un escrito de 18 páginas, informaron fuentes judiciales.

El empresario concurrió este martes al mediodía a los tribunales federales de Comodoro Py, acompañado por sus abogados Javier Landaburu y Juan Aráoz de Lamadrid, y declaró ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo.

"Ninguna de las empresas miembro de Corporación América se encontró nunca autorizada directa ni indirectamente, ni a través de sus ejecutivos o empleados, a realizar pagos irregulares a funcionarios por ningún concepto", remarcó el empresario en su escrito.

"Personalmente yo nunca tuve conocimiento de que hubiera existido algún tipo de pago de dinero a funcionarios públicos como los que, hasta donde sé, son objeto de investigación en esta causa", agregó.

Eurnekian fue citado a indagatoria a partir de la declaración del arrepentido Claudio Uberti, quien declaró ante la Justicia haber recaudado montos ilegales, durante su paso por el Órgano de Control de Concesiones Viales, que habrían sido aportados por los titulares de las empresas que manejaban esas concesiones.

El empresario estaba citado específicamente para responder por "el corredor vial nº4 y la Corporación Americana SA", y "la ruta 8, tramo Pilar a Pergamino y su concesionario Corredor Americano SA", según consta en la citación a indagatoria.

"Jamás concreté, mandé concretar, consentí o fui sujeto de insinuación alguna para la realización de pagos al Sr. Uberti, ni al Sr. (Ricardo) Jaime, ni al Sr. (Julio) De Vido o de manera directa o indirecta al ex Presidente (Néstor) Kirchner", sostuvo Eurnekian en el escrito.

Eurnekian destacó a lo largo de todo el escrito que preside el directorio de Corporación América desde 2003 pero no cometió ilícitos y no interviene en todas la decisiones que toman las empresas que integran el holding.

"Cada empresa tiene una gestión autónoma, siendo únicamente dirigida en sus lineamientos generales por el directorio del grupo, y obviamente auditada por los profesionales correspondientes", sostuvo.

En ese sentido, el presidente del holding empresario sostuvo que su posición en el organigrama de la Corporación América no es elemento suficiente para dar por sentado que debe estar al tanto de la "existencia de hechos o conductas reprochables, eventualmente ocurridas bajo la órbita de los órganos de administración de las empresas subsidiarias".

Eurnekian también explicó cómo Helport S.A., una empresa que realiza obras viales y se encuentra investigada en la misma causa, se incorporó a Corporación América y se desentendió del eventual pago de sobornos por parte de la misma.