Cristina, Máximo y Florencia a juicio oral por la causa Los Sauces

El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral y público a la causa Los Sauces, en la que la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo, son acusados de lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.



En esta causa también están imputados, entre otros, el empresario Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro y Lucía, el también empresario Cristóbal López, el contador Víctor Manzanares y Romina Mercado, sobrina de la ex mandataria.



Ercolini los acusa de asociación ilícita para lavar dinero mediante el alquiler de hoteles de la firma Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, a empresas de Báez y López, ambos detenidos.



La causa comenzó en abril de 2015 por denuncia de la por entonces diputada Margarita Stolbizer (GEN), quien denunció adulteración de documentos públicos, pago de coimas y lavado de dinero usando como pantalla la sociedad constituida por el ex presidente Néstor Kirchner, su esposa y Máximo Kirchner en 2006.

Esta nota incluye información de Télam