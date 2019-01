Cornejo volvió a Mendoza y se reúne con Difonso para definir el calendario electoral

El gobernador Alfredo Cornejo aterrizó en la provincia en horas de la madrugada y lo primero que hizo fue coordinar una reunión con el intendente de San Carlos Jorge Difonso. Sucede que en los últimos días se filtró un borrador del decreto que el jefe comunal ha redactado para adelantar los comicios en su departamento, algo que en Casa de Gobierno no ven con buenos ojos. El plan del oficialismo es que todos los intendentes de Cambia Mendoza vayan a las urnas en conjunto con la provincia, ya sea en junio y septiembre o agosto y octubre si es que se decide unificar con el calendario nacional.

Desde el día cero Difonso ha expresado sus intenciones de desdoblar los comicios municipales, entendiendo que esa es la tradición histórica de su departamento. Tanto es así que ya tiene firmado el decreto fijando elecciones primarias para el 28 de abril y generales para el domingo 1 de septiembre. Las mismas fechas para las que convocaron los peronistas Jorge Omar Giménez (San Martín) Roberto Righi (Lavalle), Emir Félix (San Rafael) y Martín Aveiro (Tunuyán).

Es que según la ley electoral vigente, los municipios que adelanten sus comicios tienen que hacerlo para el último domingo de abril (PASO) y el primer domingo de septiembre (generales). La misma ley establece que las elecciones provinciales deben realizarse el segundo domingo de junio y las generales el último domingo de septiembre. Pero le da también al gobernador la posibilidad de plegar el calendario provincial con el fijado por el gobierno de la nación: 11 de agosto y 27 de octubre.

En Casa de Gobierno aún no definen si las elecciones provinciales se harán en las fechas que fija la ley local o si Cornejo escuchará el pedido de Mauricio Macri de plegarse al calendario nacional. Lo que si tienen claro es que los municipios oficialistas deben llamar a las urnas para la misma fecha que lo haga el gobernador.

Pero Difonso no parece convencido de obedecer ese mandato y así quedó confirmado en las últimas horas, cuando apareció una fotografía de un "borrador" de decreto ya firmado por el jefe comunal para adelantar las elecciones en su departamento.

El propio Difonso reconoció que el decreto es real pero que aún no se publica para su oficialización definitiva. Es decir, lo tiene listo pero no quería hacerlo oficial hasta charlarlo personalmente con Cornejo.

Este viernes, ambos caudillos se verán la cara para expresar sus posiciones y recién luego de la reunión se sabrá con certeza qué hará el intendente de San Carlos. Difonso no es el único cacique que se ha retobado ante la orden de Casa de Gobierno. El intendente de Junín, Mario Abed, ha amenazado con adelantar sus elecciones si Cornejo no confirma que Mendoza votará antes que las elecciones nacionales.

Es decir, Abed está dispuesto a que en Junín se vote en conjunto con la provincia, pero no con la nación. Por todo ello, el gobernador no tuvo tiempo de acostumbrarse nuevamente a la hora local y más allá del "jetlag" que arrastra del regreso del viejo continente, no perdió tiempo y ya se puso a definir cuestiones políticas propias de un año electoral.