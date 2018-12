Cornejo, sobre si volvería a ser gobernador: "¿Por qué no?"

El gobernador Alfredo Cornejo habló esta tarde con la Mesa MDZ, y destacó que, dadas las circunstancias, le gustaría volver a ser gobernador. Por inconvenientes con el vuelo que lo trasladaba desde Buenos Aires, el mandatario no pudo hacerse presente en la residencia oficial, pero se comunicó telefónicamente y vertió algunos conceptos a cerca de ssu gestión y su futuro.

Cornejo contó, primero, las intensas turbulencias que su vuelo sufrió durante todo el trayecto, y luego pasó a la reunión de Gabinete ampliado que tuvo esta mañana con el presidente Mauricio Macri. "Estamos terminando con algunas tareas. La campaña de la lobesia botrana y la confirmación que el 18 se inicia el proceso de licitación de Portezuelo del Viento", relató. Con respecto a la obra, adelantó que "el martes vamos a estar en el Coirco en una reunión ordinaria, y ese mismo día se inicia el proceso de preoferta para la construcción de Portezuelo".

Sobre su gestión, el mandatario destacó que "hemos llevado a cabo un ordenamiento fiscal, administrativo, del funcionamiento del Estado. Hay que ver cómo arrancamos y cómo estamos terminando". "Nuestras cuentas se ordenaron y los procesos también. Estamos llegando a acuerdos con los gremios estatales, con casi todos. Ya lo hicimos el año pasado con todos menos el SUTE, y ahora queremos repetir esa tarea exitosa", agregó.

Sobre el presente económico la provincia, señaló que "la tarea del gobierno de la provincia también es crear las condiciones para generar riqueza. Hay motores para el desarrollo mendocino. El petróleo es uno: hay mucha gente que vive del petróleo en Mendoza. Por eso fue importante promover en Malargüe la lengua norte de Vaca Muerta". Al respecto, indicó que "están dando resultado muy positivo todas las exploraciones. Tenemos un incremento de producción petrolera en el sur gracias a la estimulación hidráulica y gracias a los nuevos pozos que se están abriendo. Eso quebrará una tendencia sostenida de baja en Mendoza en el petróleo".

Tras la charla sobre lo hecho, se pasó al futuro. Consultado sobre si le gustaría volver a ser gobernador de Mendoza, indicó que es muy difícil planear un proyecto para dentro de cinco años: "Las turbulencias económicas de un país que nunca encontró su rumbo económico han hecho añicos las proyecciones con mucho tiempo de los políticos y sus carreras. Vaya a saber qué pasa después de cuatro años de un nuevo gobierno".

"A mí me gusta mucho la actividad, la gestión pública y la tarea ejecutiva. Disfruté mucho ser intendente, yla verdad es que ser gobernador fue más estresante y más complejo que ser intendente, pero estoy bien conmigo mismo y agradecido por el apoyo que recibo. Incluso con las críticas hechas con buena fe", agregó.

Sobre si volverá a ser gobernador, respondió: "Por qué no volver en algún momento. Pero eso depende de variables que no controlo y que no podré controlar".

Por último no quiso dar pistas sobre quién será el candidato radical que apoyará en la carrera para gobernador del 2019, si Tadeo García Zalazar, Martín Kerchner o Rodolfo Suárez. Entre risas, esquivó la pregunta.

Mirá el programa completo