MendoTran: Cornejo quiere que haya precios del boleto diferenciados

El gobernador Alfredo Cornejo lo reconoció ayer en la Mesa MDZ: el cambio en el sistema de transporte urbano es el principal desafío que le queda. Tanto que aseguró que le quita el sueño. “Yo tiemblo y no duermo de noche por cómo va a ser el impacto”, se sinceró. Pero más allá de los nuevos recorridos y el esquema operativo, el Gobierno planea cambiar la forma de financiamiento y también cómo se cobra.

Por eso, Cornejo adelantó que piensan en precios del boleto diferenciales según la frecuencia de uso y también repartir los costos del sistema entre el Estado y las empresas. “A la persona que viaja mucho, a ese empleado de comercio que paga cuatro pasajes por día, que financia el sistema, por mayor volumen debería pagar menos para desincentivar que use el auto. Más lo usas, menos lo pagás", dijo Cornejo.

"Vamos a ir a cifras que vayan a un valor más real. si se hubiesen hecho las cosas bien, si no se hubieran puesto tantos recursos en subsidios que se pusieron no a los usuarios sino a las empresas, que es lo que vamos a cambiar ahora para subsidiar a las personas de manera tal que para abril vamos a hacer”, aseguró el Gobernador.

La nueva licitación prevé que el primer año se mantenga el pago a las empresas por kilómetro recorrido, pero desde el segundo año en adelante se tienen en cuenta otras variables, como la cantidad de pasajeros transportados y la eficiencia. El precio del boleto está en plena discusión y se solapará con el cambio del sistema. Igualmente, según dijo Cornejo, en abril podría realizarse ese cambio para tener boletos diferenciales.

El financiamiento del sistema genera tensiones porque desde hace más de una década se subsidia a las empresas y no a los usuarios. El año que viene se prevé que destinarán 6 mil millones de pesos para subsidios al transporte. El Presupuesto prevé algo más de 4 mil millones, pero por los cambios en las variables económicas la cifra crecerá. Cornejo dijo que quieren repartir las cargas y que no sea el Estado el que absorba todo. “Este año vamos a tener 6 mil millones de subsidios porque cambiaron un montón de reglas. Hay que llegar a una negociación para que los paguemos los dos. Es más fácil hacerse el popular y a la vez no tener conflicto con las empresas. Pero alguien lo paga, y lo pagan las personas del interior, la gente que paga impuestos y no toma colectivos, también quienes pagan y lo pagan más caro por las gratuidades”, aseguró.

Pero para que el cambio en el esquema económico del transporte quede blindado, Cornejo quiere que haya una ley específica que determine una ecuación inalterable. “No podemos seguir con un sistema malo indefinidamente. Si funciona bien yo quisiera sacar una ley que estamos craneando para dejar a perpetuidad un sistema que se autofinancie con subsidio del Estado y nadie discuta cuánto puede poner o no en el Presupuesto”, adelantó el Gobernador.

Según los cálculos del Gobierno, el boleto "real" hoy rondaría los 27pesos. Pero en todo el mundo, según el análisis que hizo Cornejo, el precio de un pasaje urbano cuesta alrededor de un dólar. Claro que reconoció que cobrar eso es imposible e inviable. Pero sí dijo que la tendencia es ir hacia un sinceramiento de los costos y que los subsidios estén dirigido a quien lo necesita y usa el sistema.

"El valor del transporte está alrededor de un dólar diez, en una provincia como Mendoza. Sería una bomba. Las personas del interior de la Provincia pagan un boleto que es impresionante, pagan una barbaridad. El problema es que se privilegió donde están los votos, que es el Gran Mendoza y ahí se pusieron todos los subsidios. Esa fue toda la decisión política, no se hizo con una noción de proyectos. Nunca se hizo ese clic para ir a valor real", analizó Cornejo. "Es más fácil hacerse el popular y a la vez no tener conflicto con las empresas. Pero alguien lo paga, y lo pagan las personas del interior, la gente que paga impuestos y no toma colectivos, también quienes pagan y lo pagan más caro por las gratuidades", se sinceró.