El Gobierno ya es querellante por los ataques a supermercados en Mendoza

A principios de mes, Mendoza fue escenario de una serie de robos en supermercados. Desde el Ejecutivo evitaron referirse a estos hechos como "saqueos" y en su lugar hablaron de ataques organizados. En ese marco, este jueves se firmó el decreto para que el Gobierno se constituya como querellante en las causas penales que se iniciaron.

Así consta en el decreto 1565 que se publicó hoy en el Boletín Oficial. En el mismo, solo se cita el número de expediente de las causas penales y se advierte que "en las citadas actuaciones se investigan varios hechos delictivos ocurridos en distintos centros comerciales de la provincia".

Lo cierto es que desde el Ministerio de Seguridad reforzaron su postura de ir hasta el final para enjuiciar a los autores de estos ataques que tuvieron lugar en el Valle de Uco, el Gran Mendoza y San Rafael.

Los hechos se registraron a fines de agosto y principios de septiembre con decenas de detenidos a los que desde el gobierno calificaron como "delincuentes disfrazados de saqueadores".

Mientras que en San Rafael se iniciaron juicios abreviados contra los responsables, en el resto de la provincia las investigaciones continúan y el Ejecutivo dio el paso que faltaba para poder constituirse como querellante.

Según manifestó el ministro de Seguridad, Gianni Venier, solo restaba que el gobernador firmase el decreto de autorización y eso es lo que ocurrió el jueves. "No le ponemos saqueos porque no existen como tipo penal, y porque no queremos darle más entidad de lo que son: robos y hurtos", manifestó el funcionario ante la consulta de MDZ.

Según se puede leer en los considerandos del decreto 1565, uno de los motivos por el cual el gobierno decidió involucrarse en la causa es que "la provincia de Mendoza resulta ofendida por dicho delito".

Por todo ello se dispuso que personal de Asesoría comparezca y proceda a constituirse en querellante particular en los procesos penales radicados en Unidades Fiscales de Robos y Hurtos, Oficinas Fiscales del lugar de los hechos y Fiscalías a las que han sido derivados. Además, le corren vista a Fiscalía de Estado.