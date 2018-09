Cornejo destacó el liderazgo de su gestión para "cambiar los códigos"

Esta mañana el gobernador Alfredo Cornejo participó en la apertura del XXI Congreso Argentina de Salud del Hotel Intercontinental. Allí, entre otros temas, el jefe del Ejecutivo provincial aprovechó para hablar del tratamiento del Código de Faltas, que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados.

En realidad, lo hizo sin hacer mención directa pero asegurando que es necesario que exista liderazgo para realizar cambios. En este sentido, habló de “poner el liderazgo en cosas concretas y no solo en los discursos: hay que involucrarse en los debates macro". "Lo tienen que hacer los empresarios y los sindicalistas. Los cambios cosméticos -subrayó- no consiguen una situación más sana”, aseveró.

Alfredo Cornejo, Adolfo Rubinstein y Elisabeth Crescitelli

“Nadie quiere hablar de cambios laborales porque genera conflictos. Nadie quiere hablar del Poder Judicial porque ellos se quedan y los funcionarios son pasajeros. Y los empresarios le temen a la arbitrariedad de la Justicia entonces tampoco los promueven. Sin embargo, estamos cambiando códigos", sentenció el mandatario.

"Ese es el caso del Código Procesal Laboral que está bloqueado porque los sindicatos y el peronismo defienden el curro de tener 5 o 6 años acumulando expedientes, mucho más jugoso que las Letes. Está todo trabado en la Legislatura provincial. Nadie ha sacado un comunicado por eso desde el sector privado. Ver los reclamos desde la particularidad nos envalentona con nuestros propios colegas, pero no resuelve los problemas", cuestionó.

Al respecto, subrayó que "los problemas los resuelve un gran acuerdo entre los lideres productivos y políticos". "Estos cambios institucionales son imprescindibles. Son los que van a permitir tener una mejor salud pública pero también una privada. Eso es tener mejores derechos humanos. Trabajar en esa dirección es el gran desafío que tenemos los argentinos", manifestó Cornejo.

Las palabras del gobernador eran escuchadas atentamente por Hugo Magonza, presidente de ACAMI que al abrir el XXI Congreso Argentino de Salud valoró notablemente -ante la mirada del intendente Marcelino Iglesias- la puesta en marcha de proyectos prototipo en materia sanitaria a nivel nacional como la CUS (Cobertura Universal de Salud) que, dijo, “trasladaremos a todo el pais”.

Iglesias y Magonza participaron de la apertura junto al gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Salud Elizabeth Crescitelli, el intendente de la Capital, Rodolfo Suarez y las autoridades de ACAMI.

Durante su discurso, Cornejo dejó de lado la idea de “solo dar un saludo protocolar” y se metió en la “complejidad del sistema de salud”. “No se trata solo de describir los problemas y de diagnosticarlos correctamente, sino que tenemos que resolverlos. Necesitamos liderazgos políticos y empresarios. Sobran los discursos demagógicos”, dijo.

“En Mendoza -sostuvo el gobernador- nos hemos ganado enemigos llamando a las cosas por su nombre. Desde que se inventaron las excusas se acabaron los responsables. Pero la alga litigiosidad judicial tiene responsables, aunque por no haber hablado claro no lo hemos podido resolver”.

Llamó a “ponernos manos a la obra” en materia de soluciones. “En Mendoza el 56% de la salud tiene obra social y el 44% no, por lo que la atención primaria no queda a cargo de las obras sociales, ya que ese 44% sólo puede ir al hospital público y a los centros de salid. Nuestra tarea es darles una buena organización administrativa, buenos horarios y tecnologías. Pero también con una palabra tabú que no tememos usar que es la eficiencia”.

Además de marcar la cancha de lo que hace él es Estado en materia sanitaria, Cornejo les pasó factura a los privados: “Tardamos muchísimo en cobrar la atención que nuestros electores les dan a afiliados a obras sociales”, les dijo en la cara.