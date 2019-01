Cornejo: "No estoy valorando integrar la fórmula presidencial"

El gobernador Alfredo Cornejo indicó que actualmente no tiene pensado una candidatura a vicepresidente de la Nación, durante una entrevista con El Cronista. "Por el momento no estoy valorando integrar la fórmula presidencial ni me interesa hablar sobre este tema a nivel personal", indicó.

Sobre la fórmula que competirá en las elecciones que se avecinan, Cornejo aseguró que "en reiteradas oportunidades hemos expresado que el binomio debe representar no solo a la Capital Federal y a un solo partido político, sino que debería tener una representación más federal que aporte al Gobierno una visión desde el interior del país".

Ante la consulta sobre una posible candidatura a vicepresidente, Cornejo respondió con una negativa. "En principio descarto esa posibilidad".

"Por el momento no estoy valorando integrar la fórmula presidencial ni me interesa hablar sobre este tema a nivel personal", agregó. Sobre a lo que apuntará a conseguir durante el año electoral dijo que "mi principal interés es trabajar en la confección de la plataforma de Gobierno y de un programa de gestión para el periodo 2019-2023".

El gobernador también habló de lo que cree que debe suceder en las elecciones de algunas provincias en las que la UCR es fuerte o quiere fortalecerse: "En el interior del país hay dirigentes del radicalismo que están muy bien posicionados electoralmente. Tal es el caso de Atilio Benedetti, en Entre Ríos; José Corral en Santa Fe; Gustavo Menna en Chubut o Eduardo Costa en Santa Cruz". "En estos casos, entendemos que deberían encabezar las fórmulas para la gobernación", sentenció.

El mandatario se reunió esta tarde con el presidente Mauricio Macri, en un almuerzo en el que se discutió principalmente la posibilidad de no desdoblar las elecciones provinciales. Si bien fuentes del gobierno provincial indicaron a MDZ que no había existido un pedido explícito para que Mendoza no desdoble sus comicios, durante la tarde medios porteños sacaron versiones que indicaban que se estaba estudiando la situación, y que todavía no había nada decidido.

Un artículo del diario Clarín señaló que fuentes de Cambiemos indicaron que se esperará para tomar decisiones. “Hay consenso en que se definirá la estrategia que más beneficie al escenario nacional”, aseguraron las fuentes.