Cornejo: "Es injusto evaluar el MendoTran el primer día"

El gobernador Alfredo Cornejo habló esta noche de la aplicación del sistema MendoTran, que fue ampliamente resistida por los usuarios del transporte público, y llevó a escenas de verdadero caos durante el primer día.

"No lo evalúen el primer día, o la primera semana", pidió Cornejo en el programa Séptimo Día de Canal 7, y agregó que "no es justo para el sistema". Después adelantó que "el lunes vamos a estar con los recorridos consolidados, aunque podemos cambiar después, hacer cambios menores".

Ese mismo día aparecerán los recorridos reflejados en las paradas, uno de los máximos reclamos de los usuarios durante este primer día. Sobre los inconvenientes que se experimentaron, el gobernador dijo: "Pedimos disculpas, y me hubiera gustado hacerme el distraído como muchos gobernadores y no cambiar el sistema de transporte, pero esto es mucho mejor".

"Lo que queremos es que viaje más gente en el transporte público y que menos gente use el auto, y para eso necesitamos ser más fluidos", agregó. Además remarcó que muchos beneficiados, quienes viven en barrios en los que antes no entraban los colectivos y ahora sí "no saldrán a hablar".

Cornejo también hizo referencia a la decisión de permitir que se viaje gratis en el transporte público durante una semana. "Es una decisión que veníamos evaluando y tomé yo", señaló, y explicó que lo que se busca es que a la gente no le cueste nada si se equivoca y debe tomar más colectivos.

Sobre el precio del boleto, remarcó que "en la mayor parte del mundo el boleto cuesta un dólar". Además le achacó al Gobierno nacional parte de la culpa de la suba, ya que con la devaluación del peso aumentó "el costo del combustible, de los neumáticos y del mantenimiento".