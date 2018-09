Confirmaron que esta tarde se anunciará el acuerdo con el FMI

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó hoy que esta tarde su par de Economía, Nicolás Dujovne, anunciará el acuerdo de un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional y destacó que eso "nos va a permitir un comienzo de un ordenamiento y una salida de la situación de incertidumbre" que se generó en la economía en los últimos meses.



Bullrich, al hablar al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Residencia de Olivos, dijo esto que "es pasito a pasito", para dar lugar "a una recuperación que empiece a verse".



En cuanto al paro general llevado adelante ayer por la CGT, la ministra aseguró que "los paros sin que funcione el transporte no son creíbles", y señaló, en ese sentido, que "hemos visto que en provincias en las cuales funcionó el transporte" el panorama de actividad fue distinto a la ciudad de Buenos Aires.



¨Es es hora de empezar a pensar en un método distinto y no de paro", cuestionó Bullrich, al criticar la modalidad de protesta de la CGT.



Por otra parte, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, explicó que el acuerdo que se anunciará a la tarde con el FMI, junto con la sanción del Presupuesto, generan "señales claras al mercado", y ratificó el rumbo de la economía, al mismo tiempo que sostuvo que la renuncia de Luis Caputo al Banco Central "no tiene que ver con ningún condicionamiento del Fondo".



En tanto, acerca de la visita a la sede de Tacuarí al 500 de la Gendarmería, que realizó esta mañana el presidente Macri ni bien arribó al país, Bullrich remarcó que el Gobierno "está absolutamente en contra de esta violencia", y prometió "investigar" lo sucedido.



La sede la fuerza de seguridad fue atacada el último lunes con bombas molotov, por parte de encapuchados, tras una masiva manifestación de organizaciones políticas y sindicales contra el Gobierno.