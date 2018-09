Nuevos cargos millonarios contra exautoridades del Casino por sobreprecios en la limpieza

Un nuevo fallo del Tribunal de Cuentas parece estar calcado de otros anteriores. Una vez más, el órgano de control formuló cargos contra las antiguas autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) por sobreprecios detectados en el pago del servicio de limpieza a la empresa Masterfull SRL. En concreto, emplazó a parte del directorio y empleados administrativos para que devuelvan $3.1 millones cuyo gasto no han podido justificar.

Los sobreprecios en el pago de "horas hombre" de imposible cumplimiento por parte del personal de Masterfull y el concepto de "horas máquina" fuera del contrato ya se habían detectado en los ejercicios 2013 y 2014, originando investigaciones penales contra Carlos Cardone (coordinador de Administración y Servicio), Carlos Bianchinelli (presidente) Federico Domínguez (director), Miguel Bondino (director) y el propietario de Masterfull, Alejandro Balegno.

Este nuevo fallo del Tribunal de Cuentas corresponde al ejercicio 2015 y vuelve a determinar que se pagaron sobreprecios a la empresa que tuvo a cargo el servicio de limpieza hasta el 2017. Lo llamativo es que al cambiar la gestión y asumir Josefina Canale como presidenta del Casino, Masterfull dejó de cobrar sobreprecios.

Según consta en el fallo 17037, en el ejercicio 2015 se pagaron $923.126 pesos en concepto de horas de limpieza que no pudieron ser acreditadas con las planillas de control. A eso, el órgano de control agrega que entre enero y marzo del 2015 la licitación todavía no había sido adjudicada a Masterfull, que operaba para el casino bajo la figura de "legítimo abono". En ese periodo, se pagaron de forma injustificada $665.875 en horas hombre y $201.285 en horas máquina.

Por si eso fuera poco, la revisión agrega que en diciembre del 2014 también hubo sobreprecios de $240.727 en horas máquina y 219.918 en horas hombre no acreditadas.

"Existe un incumplimiento, falta de control y apartamiento de las condiciones de contratación que ha originado pagos injustificados por los que los responsables deben responder", subraya el Tribunal.

Cargos al directorio

A la hora de determinar responsabilidades, el Tribunal de Cuentas no solo efectuó cargos a los responsables de certificar el cumplimiento del servicio y autorizar los pagos. También incluyó a parte del directorio por haber firmado los desembolsos durante los tres meses en los que se contrató a Masterfull con la figura de "legítimo abono".

"El legítimo abono implica que solo debe pagarse el servicio efectivamente prestado, para evitar así un enriquecimiento sin causa, ya que en el reconocimiento del gasto nos encontramos fuera de contrato", consta en el fallo 17037 y remarca que tanto el ex presidente del casino Carlos Bianchinelli como el director Federico Domínguez suscribieron los desembolsos. Domínguez solo en el mes de marzo mientras que Bianchinelli firmó en enero, febrero y marzo. En cuanto al tercer director, Miguel Bondino, no le formularon cargos porque no suscribió en ninguno de esos tres meses.

"Se destaca que durante los ejercicios 2013 y 2014 existieron procesos licitatorios con demoras injustificadas que quedaron sin efecto por resoluciones del directorio que así lo disponían, procediéndose a realizar contrataciones directas por razones de urgencia o bien por reconocimientos de legítimo abono situación que continuó durante los meses de enero febrero y marzo del 2015, incumpliendo con lo dispuesto por el régimen de contrataciones vigente, que reserva tales figuras para casos excepcionales y no para la cobertura de un servicio por un periodo tan prolongado que se debía prever con la debida antelación", agregan los revisores del tribunal.

Por último, respecto al resto del año durante el cual el servicio se adjudicó por licitación, advierten que en los pliegos se establecía con claridad que la empresa contratista "solo debía facturar las horas hombre efectivamente prestadas". Específicamente, el artículo 8 del pliego de condiciones particulares aclaraba que "no se podrán facturar las horas no trabajadas dado que se contratará una cantidad estimada de horas, lo que no obliga al IPJyC si no las utiliza a abonarlas".

A raíz de las irregularidades detectadas en el ejercico 2015, el Tribunal de Cuentas acaba de formular cargos solidarios por $3.162.721 contra Carlos Bianchinelli, Federico Domínguez, Carlos Cardone, Carina Andreoni (Contadora General), María Laura Muñoz (jefa de departamento), Osvaldo Daniel Molina (Gerente Administrativo) y los herederos de Alejandro Sabino.