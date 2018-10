Con faltazos, gobernadores peronistas se reunieron a discutir el presupuesto

Un grupo de gobernadores peronistas se reunió ayer en la Casa de Tucumán en Buenos Aires para debatir sobre el Presupuesto 2019 que presentó el gobierno nacional, sin la presencia de los mandatarios Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba), que integran el nuevo espacio peronista no kirchnerista, junto a Sergio Massa y Miguel Pichetto.

La foto que logró el anfitrión Juan Manzur fue un mensaje para la interna del PJ, porque aglutina a algunos líderes provinciales cercanos al kirchnerismo y a otros que también forman parte del peronismo federal, pero que no tienen una relación cordial y fluida con el Gobierno, como los mandatarios de Córdoba y Salta.

Rodríguez Saá indicó en sus redes sociales que los mandatarios dialogaron sobre el "proyecto de presupuesto 2019, la situación de las provincias ante los ajustes del Gobierno de Macri, la inflación y la crisis económica por la que atraviesa el país".

Al mismo tiempo que sucedía este encuentro, Urtubey y el gobernador socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe) se mostraron juntos en una actividad de gestión en Salta, mientras desde la gobernación de Córdoba señalaron a Télam que esta reunión "nunca estuvo en agenda" de Schiaretti.

En el complejo mapa del peronismo a nivel nacional, Rodríguez Saá y el vicegobernador de Alicia Kirchner serían los mandatarios cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández mientras que Manzur, Uñac, Bertone, Arcioni, Casas, y el gobernador chaqueño Domingo Peppo junto al entrerriano Gustavo Bordet, conformarían el sector del peronismo federal más duro contra el Gobierno.

A pesar de no ser tan amistosos como Urtubey y Schiaretti, ninguno de los gobernadores tensó las relaciones como lo hizo el pampeano Carlos Verna (PJ), quien también está distanciado del kirchnerismo.

Otro aspecto central que divide a la nueva liga de gobernadores del PJ, que no termina de articularse, es la posición de cada uno respecto al futuro del peronismo y la participación de la ex mandataria y actual senadora por Unidad Ciudadana.

En ese aspecto, Manzur se acercaría más a la posición tajante de Urtubey y Schiaretti de no incluir a Cristina Fernández de Kirchner en un frente para 2019, pero el resto de los mandatarios peronistas todavía no se pronunció en forma contundente porque deben revalidar títulos en sus provincias, donde todavía el kirchnerismo sigue pisando con autoridad.

De todos los mandatarios del peronismo federal, Uñac fue el único que en los últimos meses se reunió con los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo tiene su mayor caudal de votos; en un distrito que representa el 40 por ciento del electorado a nivel nacional.