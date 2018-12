Con De Marchi lanzado, Cobos quiere imponerse como el radical que le gana

Socios en mostrar un polo diferente al que lidera Alfredo Cornejo en Cambia Mendoza, el senador nacional Julio Cobos completa el juego de ayer de Omar de Marchi: uno se lanzó a la gobernación y el otro dice que es el único radical que le puede ganar en una PASO. Desde el cornejismo aseguran que es una movida para negociar cargos y bajarse, y se confían en el respaldo a la gestión que las encuestas de De Marchi y Cobos también demuestran. El lujanino que preside el PRO viene filtrando encuestas que lo dan arriba. Con varias candidaturas a gobernador, tiene media campaña ganada: aunque perdió en todas las anteriores oportunidades, estar en campaña tantas veces lo hacen conocido para el electorado. Además, cuenta con muchos peronistas a su alrededor operando o militando. Al no poder ganar con fuera propia, se le han ido sumando.

Pero como un un juego de dos pasos, este último viernes del año los cobistas han filtrado sus propias encuestas. Dicen tener tres que le dan arriba en imagen pública al ex vicepresidente de Cristina Kirchner y actual senador, y que no han pagado ninguna. La que ahora exhiben le da a Cobos justo donde lo querían poner: "El único radical que le ganaría una PASO por la Gobernación a De Marchi". La encuesta de Julio Aurelio solo muestra resultados para Cobos y no de otros aspirantes del oficialismo y lo enfrenta a posibles candidatos de otros partidos. Dentro de esos límites, le otorga una intención de voto de 35,2%, seguido por el peronista Adolfo Bermejo con 21,3%, José Luis Ramón con 9,3% y menciona genéricamente a "candidato de otro partido" con 12,5%".

Asimismo, le da un rotundo triunfo a Mauricio Macri para la reelección con 36,2% por sobre Cristina Fernández de Kirchner, con 25,1%, "otros candidatos" con 13,3%, Sergio Massa con 8,1% , "en blanco" 5,3% y Nicolás dle Caño con 4,9%.

A nivel provincial, ofreció unos parámetros que indican que el 38,4% nunca votarían a Cobos para gobernador, 30,3% seguramente lo votarían y 22,9% podría llegar a votarlo, con un 8,5% que "no sabe".

La encuesta de Aresco da cuenta de que Alfredo Cornejo es quien posee mayor imagen positiva en la política mendocina, con 56,2%. Lo pone a Cobos en segundo lugar, con 53,6% y tercero a De Marchi, con 40,7% seguido de cerca por Martín Kerchner con 38% y Rodolfo Suarez con 33,2%. Cornejo y Cobos comparten idéntica cifra de imagen negativa: 35,2%, según esta encuesta.