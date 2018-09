Cómo financiar la educación, uno de los debates del G20 en Mendoza

Por primera vez el grupo de los países más poderosos del mundo discuten políticas educativas y ese debate se hace en Mendoza. En el marco del G20 se realiza por primera vez una reunión de ministros de educación con la idea de debatir las bases para la educación del futuro. Pero en ese esquema también hay otra clave: cómo financiar la educación y mejorar el acceso. En ese sentido, se abordan esquemas de financiamiento internacional para políticas educativas.



El encuentro es encabezado por el ministro de Educación de Argentina, Alejandro Finocchiaro, y cuenta con la participación de 30 jefes de delegación. Entre los participantes están Themis Christophidou, directora general de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Unión Europea; Yoshimasa Hayashi, ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón; Betsy Devos, secretaria de Educación de Estados Unidos, y Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. "Sin educación no hay desarrollo de las capacidades humanas. No hay desarrollo de las personas. Y sin desarrollo humano, no hay posibilidad alguna de desarrollo sostenible en la Tierra", explicó el ministro Finocchiaro en la apertura de las sesiones .



De ese debate surgirá una declaración conjunta, que se conocerá esta tarde y que buscan que sea el sustento de las recomendaciones que luego llegarán a la Cumbre de Líderes. Muchos de los temas tratados hoy también serán abordados mañana, en la Reunión conjunta de ministros de Educación y Empleo, encuentro que reconoce la fusión de objetivos entre ambas áreas de trabajo.

El programa de la reunión propone identificar los desafíos y oportunidades de la globalización, la digitalización y la diversificación de la sociedad para definir qué habilidades requieren la sociedad y el trabajo del futuro. En este sentido, los funcionarios buscarán establecer políticas innovadoras e inclusivas que preparen a niños, jóvenes y adultos para insertarse como ciudadanos plenos en un futuro tan cambiante como incierto.

En agenda aparece, asimismo, la discusión sobre políticas internacionales de financiamiento educativo. El objetivo es establecer consenso para una gestión articulada de los mecanismos de financiamiento internacional.

Una vez finalizadas las sesiones, los delegados asistirán al lanzamiento anual de la “Lección más grande del mundo” (World’s Largest Lesson), un proyecto global sobre la importancia de enseñar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las escuelas del mundo. Además, estudiantes de Mendoza participarán de una sesión de programación a cargo de Code.org, con la presencia de Hadi Partovi, fundador y CEO de la organización.