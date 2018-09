Para la cocina política, ¿la receta Milei o la Frei Betto?

{ Maridaje } Para musicalizar la lectura de esta columna te propongo Flag of No Country, por Julia Kent

Y un día los economistas devinieron en gurúes ad hoc gracias a estos tiempos turbulentos donde el sube y baja del dólar es el padrenuestro de cada día. Los muchachos de los números hoy son tan visibles y consultados como hasta no hace mucho los eran los meteorólogos o los médicos de cabecera.

Lo que no dicen estos funámbulos de las estadísticas es cómo transformar sistemas políticos y económicos que ya han sido claramente superados. Han sido derrotados por una combinación de factores frente a los cuales no pueden oponer sus recetas coyunturales ni modelos más cercanos al deber ser que a lo factible.

Dado que no hay fórmulas garantizadas, lo que sobran son borradores de lo que podría ser un escenario ideal. Cada uno de los pitonisos de la economía postula catástrofes y soluciones a medida. Imposible, en esa confusión, sacar en limpio la Argentina que nos espera para el año próximo. Mucho menos para el futuro.

Si aún entendemos a la política como la herramienta fundamental para la transformación y bienestar de un país, vale detenerse unos minutos, tanto para repasar como para pensar, en lo que dijeron en el programa #MesaMDZ (MDZ Radio) dos expresiones del pensamiento que están en las antípodas pero que a su vez son muy escuchados y valorados en ámbitos de reflexión, debate y análisis. Cada uno de ellos refleja una cosmovisión distinta respecto de lo político como brazo esencial para un mundo más justo en un presente y un futuro a los que podríamos tachar de distópicos.

Un mundo sin políticos ni empresaurios

Para Javier Milei (48), economista libertario, crítico feroz de las gestiones de los Kirchner y de Macri, no hay más que dos sistemas: capitalismo o socialismo. Pero ni tampoco. "Todas las soluciones intermedias son inestables", asegura. Es más, está convencido de que el Estado debe desaparecer y no tiene empacho en generalizar que "todos los políticos son una mierda". El Mozart de los economistas, como lo tildan algunos, no salva a nadie: "Los empresaurios argentinos son tipos entongados por los políticos". Respecto de su visión antipolítica, ahonda: "En mi formato de tipo libertario no me cae simpática la política. Es una actividad basada en la mentira y el engaño. Se construye, se sustenta en base al robo. Por eso yo no creo en esa herramienta. Cuando vos entendés que el Estado es tu enemigo, entendés que tu misión es llevarlo a la mínima expresión. Cuando vos identificaste el problema, donde el Estado solo está para favorecer a la mierda humana de los políticos, entonces a partir de ahí tenés una construcción que consta en exterminar el Estado. Me considero anarcocapitalista a largo plazo. Cuando mirás los números de libertad económica, aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos". Su conclusión es que un país se abraza más rápido a las ideas de libertad más rápido se enriquece. Y con esta prédica, Milei hoy llena salas de conferencias y publica libros con ínfulas de best seller.

Ver más allá del bolsillo

En la otra vereda se para Carlos Alberto Libânio Christo, más conocido como Frei Betto (74), un fraile dominico brasileño, filósofo, escritor y autor de más de 50 libros. El disparador fue las cercanas elecciones en Brasil donde la derecha y la izquierda pujan por tomar las riendas de un país que todavía no se repone de los cimbronazos del Lava Jato y las caídas de Dilma y Lula. Hombre cercano al Partido del los Trabajadores (PT), reconoce que la izquierda se debe y le debe a Brasil una profunda autocrítica, pero también cree que es la política, ahora más que nunca, la que debe ser parte de la reconstrucción de su país. Y para lograrlo propone más y mejor política y un mecanismo imprescindible: la alfabetización política. "Hay que presentar un proyecto de país, no basta con hacer un proyecto demagógico. No se puede ganar con consignas. Hay que presentar un proyecto, no sólo un proyecto de poder sino un proyecto de Brasil".

A la hora de la autocrítica, Frei Betto reconoce que no se trabajó en la alfabetización política del pueblo. "En nombre de un socialismo del siglo XXI o de otro mundo posible hemos creado naciones consumistas, gente que sólo piensa en su auto o su casa, que es un derecho, pero un gobierno progresista también tiene que trabajar en la subjetividad del pueblo, imprimirles un sentido altruista, solidario, ético. A eso se llama alfabetización política. Y ese trabajo lamentablemente no se hizo". El amigo y discípulo de Paulo Freire sabe que "la educación bancaria", como le llama a la formación tradicional, no es el camino, pero no tiene dudas de que la clave para la reconstrucción política arranca en la educación.

Un tango de dos

La antipolítica y la política, Milei y Frei Betto, dos caras de una misma moneda: el convulsionado rumbo de las naciones de este lado del mundo. Y la conclusión de que no hay una sola receta. Hay cientos, miles, pero por acá seguimos sin encontrar la adecuada. El problema es que la cocina ya no soporta más experimentos, ¿no?

#El Resaltador

Coreografía de drones

"Hay aplicaciones para conseguir pareja y para conseguir trabajo. Hay juegos en línea que no tienen un final cierto y se transforman en un eterno pasatiempo. Hay programas de mapeo y navegación actualizados en tiempo real mediante el reenvío instantáneo de información de cada participante. Hay autos, casas y hasta lavarropas 'inteligentes'. Desde lo más cotidiano hasta lo más sofisticado, como pueden ser el 'trading algorítmico' o los sistemas de navegación de un avión militar, la incorporación de robots en la existencia es un hecho rotundo de la contemporaneidad... Esta coreografía de drones que sobrevuelan la existencia está alimentada de millones de sensores y mecanismos de recolección de datos que monitorean el funcionamiento de cada rincón del cuerpo y del mundo y mapean compulsivamente la tierra hasta su último recodo. Se trata del más novedoso escalón en la larga y penosa marcha emprendida por la ciencia moderna hace cientos de años en la toma de control de la naturaleza y el hombre. El dominio del mundo bajo la era técnica parece haber alcanzado una cima inverosímil, solamente profetizada por la literatura y el cine de ciencia ficción".

{ Ignacio Navarro, periodista, en La conquista del mundo, Página/12 }

#LaDataFlora

Entre enero y julio ingresaron a la Argentina un millón y medio de turistas por vía aérea. Esto representa el 5% más que en el mismo período del año pasado y 11% más que en 2016. Fuente: Turismo.gob.ar

#Lecturas

Crítica (y reivindicación) de la universidad pública, de Eduardo Miguez (Siglo XXI, 180 págs, $320)

¿Está en crisis la universidad pública argentina? Considerando que desde 1984 hasta hoy el presupuesto ha crecido, la cantidad de instituciones se ha ampliado, la oferta académica es más diversa y los programas de posgrado se multiplican, diríamos que no. Sin embargo, aunque todavía se sostengan facultades y centros de excelencia dispersos a lo largo del país, el conjunto del sistema ha ido quedando a la zaga del mundo y está lejos de poder hacer un aporte significativo para no alimentar el círculo del subdesarrollo. Y no porque carezca de los recursos humanos o financieros, sino por el mal uso que hace de ellos. Eduardo Miguez ha escrito un ensayo central para pensar, con argumentos sólidos, el lugar de la universidad pública como motor del desarrollo de la Argentina.

#Tuiteado

La democracia es un sistema para lidiar con la oposición que existe, no con la que te gustaría. — Andrés Malamud (@andresmalamud) 16 de septiembre de 2018