Casación revisará las prisiones preventivas de CFK, De Vido y otros ex funcionarios y empresarios

La situación de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y otros ex funcionarios llegará a la Cámara Federal de Casación Penal, que revisará las prisiones preventivas en la causa de los cuadernos de la corrupción.

La Cámara también revisará la situación de Gerardo Ferreyra, el dueño de Electroingeniería y el único de los hombres de negocios que quedó preso por la asociación ilícita que, según se sostiene en el expediente, funcionó para recaudar dinero detrás de los negocios de Planificación entre 2003 y 2015.

De acuerdo a lo informado por Infobae, la Cámara Federal aceptó los recursos de casación que presentaron las defensas de Cristina, De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el asesor de éste, Nelson Lazarte.

También del ex responsable jurídico del Ministerio, Rafael Llorens; del secretario de De Vido, José María Olazagasti; del ex titular del Ente Binacional Yaciretá, Oscar Thomas; y del mencionado Ferreyra.

Salvo Cristina, que tiene fueros como senadora, el resto está en la cárcel. El juez Bonadio había supeditado el envío al Congreso pidiendo su desafuero a la confirmación de los procesamientos, que tuvo lugar el 20 de diciembre. Ese trámite, sin embargo, aún no se solicitó.

El jefe de la bancada del PJ federal en el Senado, Miguel Angel Pichetto, ya avisó que no aprobaran un desafuero hasta que no haya sentencia definitiva. "El propio presidente de la Corte dijo que la prisión preventiva no se puede utilizar como pena anticipada. El pedido de desafuero para Cristina Kirchner va a ser rechazado porque aquí la prisión preventiva se da en una etapa preliminar de la investigación y no hay ningún riesgo de fuga, ni la posibilidad de obstruir la investigación. La prueba ya fue recolectada, la Cámara ha dado lugar a la prueba del arrepentido que ha habido en la causa pero de ninguna manera hay riesgo de fuga", dijo en su momento el senador tras el fallo de la Cámara Federal.

La Sala I de la Cámara de Casación, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, revisará las prisiones preventivas impuestas en el caso cuadernos. Es decir: si hay riesgos procesales (fuga o entorpecimiento en la causa) para mantenerlos detenidos.

Esos jueces ya intervinieron previamente en distintos pedido de excarcelación de varios de los protagonistas. Y decidieron dejarlos presos a los imputados que llegaron con sus pedidos.

En su resolución firmada el viernes pasado, a la que accedió Infobae, los jueces de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi habilitaron las apelaciones sobre las prisiones preventivas. Pero no hicieron lugar a otros planteos, como los rechazos de las defensas de ex funcionarios y empresarios sobre las nulidades planteadas y la confirmación de sus procesamientos. Entre ellos están Ángelo Calcaterra (ex IECSA), Enrique Pescarmona (grupo Pescarmona) y Luis Bentazza (Techint), entre otros.

Lo que sí aceptó la Cámara Federal es que vaya a Casación –para tener una instancia de revisión- los recursos de aquellos empresarios de segunda línea que, como arrepentidos, admitieron haber pagado coimas pero desligaron la responsabilidad en sus superiores. Se trata de Jorge Neira y Osvaldo Acosta (ambos Electroingeniería), Héctor Javier Sánchez Caballero (IECSA), Rodolfo Poblete (grupo Romero), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Pescarmona).