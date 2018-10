Carrió contraataca y ratifica el pedido de juicio contra Garavano

Elisa “Lilita” Carrió contraatacó y ratificó su pedido de juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano. Carrió es una de las líderes de Cambiemos y por eso su denuncia toma más cuerpo. Ahora, a través de una carta publicada en las redes sociales, ratifica su denuncia e incluyó al radicalismo en la queja.

“La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente”, dijo Carrió en la carta en la que ratifica el pedido por parte de su partido político. ““La Coalición Cívica Ari, a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Garavano”, aseguró Carrió en el texto. Además, dijo que ese camino no tiene retorno. “Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable”.

No me guía el enojo ni la “calentura” sino la necesidad de que #Cambiemos cambie o no cambiará la historia.

Nota �� https://t.co/ASaKjoPixU pic.twitter.com/bPVpX1lyjK — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 4 de octubre de 2018

Carrió, además, aseguró que sus dichos no fueron parte de una bronca pasajera y cuestionó, así, a la UCR. Incluso dijo que los denunciará por machistas. “La falta de apoyo del vocero del radicalismo, como así también las distintas expresiones a mi supuesta ira, “calentura” o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional, determinarán una demanda por discriminación y machismo aberrante”, aseguró la líder de la Coalición Cívica. “Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la “calentura” sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia”, agregó.

La pelea entre Carrió y Garavano no es nueva, pero se potenció tras las declaraciones del Ministro sobre la posible detención de la ex presidenta Cristina Fernández. ""Nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente", dijo Garavano, generando la furia de Carrió.