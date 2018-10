Carrió confirmó que mañana presentará el pedido de juicio político contra Garavano

La diputada de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, confirmó hoy que presentará mañana ante la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y aclaró que no le pidió al presidente Mauricio Macri la renuncia del funcionario sino “su destitución por juicio político”.



En declaraciones a radio La Red, y ante una consulta sobre la disputa que mantiene con Garavano, la diputada de la CC aclaró: “Yo no le pedí la renuncia (de Garavano) al Presidente, pedí su destitución por juicio político”, al afirmar que no pretende “ejercer las funciones del Presidente pero sí ejercer las propias”.

"Estoy bien con Macri, salvo obviamente la diferencia en materia de impunidad que creo que se va a ir resolviendo", sostuvo la diputada nacional en otro momento de la entrevista.Tras confirmar que presentará mañana formalmente en la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de Garavano, Carrió afirmó que “lo que dijimos, dijimos, eso no significa que no haya unidad” dentro de Cambiemos.Carrió había cuestionado declaraciones en las que Garavano sostuvo que para un país "nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente", cuando lo consultaron sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, tras lo cual la legisladora anticipó que su bloque pediría el juicio político del funcionario.La diputada de la CC formuló estas declaraciones luego de participar en el CCK del acto de lanzamiento del programa Argentina Exporta, donde había insistido con el desplazamiento del funcionario.Consultada por sus reproches al ministro de Justicia, dijo en la entrevista radial: “La impunidad no es negociable. Hubo muchas cosas raras y yo eso no transo, así que ahí también tiene que haber línea recta y no doble juego”.Respecto a los fueros, Carrió aseguró que “los fueros no están para evitar investigaciones penales, los fueros están para poder hablar y votar en el recinto, pero no para esconder delincuentes".