Carrió: "No voy a romper Cambiemos"

"No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable", dijo esta tarde la diputada nacional Elisa Carrió, tras las repercusiones que han tenido las afirmaciones dichas ayer, durante un evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, organizado para la presentación del libro "El origen" de Mariana Zuvic. Allí, la dirigente expresó un ultimátum al presidente Macri: "Va a tener que elegir, pero sabe que elige o cae".

Sin embargo, en la tarde de este domingo la legisladora le bajó la tensión al conflicto, al señalar que su objetivo no es quebrar la coalición gobernante.