Carrió, Macri y el peronista favorito de Cornejo en un ping pong picante

El gobernador Alfredo Cornejo se sometió a un cuestionario 'ping pong' de la Mesa MDZ, en MDZ Radio, en el que se abordaron muchos temas, nombres y conceptos relacionados a la gestión política y otros temas de interés general y personal.

Entre otros puntos destacables, Cornejo eligió como legislador e intendente favoritos a Juan Carlos Jaliff y Marcelino Iglesias, respectivamente; definió en una frase a Roberto Iglesias, Elisa Carrió, Ernesto Sanz y Néstor Kirchner; también opinó sobre su ex funcionario Enrique Vaquié, la posible reelección del presidente Mauricio Macri y la interna del peronismo respecto a las candidaturas del año próximo.

El ping pong de Cornejo

- Un legislador que usted valore

- Juan Carlos Jaliff

- Un intendente

- Marcelino Iglesias, porque recibió una cosa muy dura y rápidamente lo puso en marcha

- ¿Qué peronista le gustaría que juegue para Cambia Mendoza?

- No he logrado que juegue ninguno. Alejandro Bermejo tiene una gestión que es buena en el municipio de Maipú, pero no lo quisiera en mi equipo sino ganarle. No sabría quién.

- ¿Cuál es el río más caudaloso de Mendoza?

- El río Grande

- San Carlos, su departamento, capital de qué

- De la Tradición

- Defina a Roberto Iglesias

- Buen administrador en tiempo de crisis

- Elisa Carrió

- Un valor de la anticorrupción

- Ernesto Sanz

- Buen articulador de Cambiemos

- Néstor Kirchner

- Buen lector del 2001 y la crisis de los partidos políticos. Mal ejecutor de esa partitura porque se enredó en el Partido Justicialista

- A lo largo de su carrera ¿conoció casos de corrupción que no pudo denunciar por falta de pruebas?

- No, y nadie jamás ha tenido la intención de ofrecerme nunca nada. No obstante, creo que hay más corrupción de la que los dirigentes quieren aceptar en Mendoza, pero mucho menos de la que imagina la gente.

- Godoy Cruz o Independiente de Avellaneda

- Godoy Cruz

- ¿Cómo salió la final del partido Godoy Cruz - Nueva Chicago en 2006?

- Ganó Godoy Cruz 1-0 (error, ganó 3-1 en la vuelta tras empatar 2-2 en la ida)

- Si no se iba de su gabinete ¿Enrique Vaquié era el candidato a gobernador?

- Podría haberlo sido. Tengo una valoración especial de él, es muy capaz.

- Lucía Panocchia, su esposa, dijo en esta radio que en 2019 le gustaría que ambos empiecen a viajar. ¿Qué va a hacer?

- Voy a tratar de complementar las dos cosas (risas)

- ¿Qué le irrita más, un mensaje enojado de Lucía o de Macri?

- Un mensaje enojado de Lucía, sin duda, me molesta más.

- ¿Macri tiene que ser presidente en 2019?

- Creo que sí, y más si hay una mejoría de la economía en el primer trimestre (del 2019). Caso contrario, hay que pensar en todos los planes.

- Quién debería ser el candidato del peronismo. Está desde hace tiempo Anabel Fernández Sagasti y hoy salió Omar Félix dentro del grupo "Manzano", junto con José Luis Ramón y Rodolfo Gabrielli.

- ¿Ramón va a ser candidato? Ojalá que no (risas). Intuyo que los lanzamientos son para negociar. Tener muchos candidatos es no tener candidatos. Si tienen tanta vocación para administrar Mendoza, sus cuatro/cinco intendentes no deberían haber adelantado las elecciones.

- ¿Piensa repetir el esquema de una candidata a vicegobernadora acompañando a quien vaya a ser candidato a gobernador?

- Se me atribuyen todas las respuestas a mí y, aunque voy a tener una fuerte influencia, no voy a tener todas las respuestas. Puede ser una mujer como no lo puede ser. Creo que le hemos dado visibilidad a muchas mujeres sin Ley de de Paridad de Género, y ahí sí tuve mucha influencia sobre la lista de legisladores donde compartimos 50 y 50, incluso en los encabezamientos de todos los distritos. Lo que no hizo Protectora-Pi ni el PJ.