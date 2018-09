Carrió: "¿Cuántos miércoles Clarín almorzaba con Kirchner, mientras se robaban el país?"

"Aver... A ver los dos que me están escuchando y que los amo... ¿Cuántas veces me dijeron 'huracán'? ¿Cuántas veces me dijeron que exageraba? ¿Cuántas veces la gente del Grupo Clarín almorzaba todos los miércoles con Néstor Kirchner mientras se robaban el país?" disparó este miércoles sin perder la sonrisa Elisa Carrió ante Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, los conductores de "A Dos Voces", el tradicional ciclo político de Todo Noticias, que arrasara el lunes pasado con los premios Martín Fierro del cable.

Bonelli y Alfano se quedaron mudos y no pudieron esbozar ni una mínima réplica ante esas afirmaciones de la diputada de Cambiemos. "¿Quién no era amigo de Julio De Vido? ¿Qué gobernador, que intendente...? Todavía hoy nadie habla de De Vido, la única que hablo soy yo. Y ahora que voy a estar encabezando la Comisión Bicameral de Seguimiento Público vamos a estar apoyando a todos los fiscales que investiguen la corrupción en sus raíces, sea de este gobierno o de otro...", agregó Carrió.

El silencio de Alfano fue total y la imagen de Bonelli, que estaba en el ángulo inferior cuando Lilita hablaba, desapareció apenas la diputada mencionó a Clarín. Luego de algunos segundos de silencio, Bonelli cambió de tema de un plumazo y preguntó por la corrupción: "¿Carrió, cuánto cree usted que robó el kirchnerismo?". Lilita volvió a sonreír, disfrutando la factura que había pasado, dijo que PratGay había calculado que el 4% de subsidios en coimas ascendía a unos 14.000 millones de dólares, pero que si se tenía en cuenta que en obras publicas, transporte y energía se pagaba de coimas mucho más que ese porcentaje, la suma total podía extenderse hasta los US$ 90 mil millones.