Carrió: "Con Cambiemos hay un divorcio transistorio"

La diputada Elisa Carrió se presentó anoche en el programa "La noche de Mirtha" y habló del maremoto político que causó su avance contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, y sus explosivas declaraciones sobre Mauricio Macri.

En una participación marcada por su enfrentamiento con la plana mayor de la coalición gobernante, Carrió indicó que su situación actual con Cambiemos "es un divorcio transitorio, pero necesario". De todas maneras, aclaró que "no quiero que esto se genere dentro de seis meses, porque en seis meses hay ruptura. Ahora hay tiempo de recomponer".

El comienzo de la crisis política actual fue el pedido de destitución de Garavano, que Carrió ratificó ayer: "Quise distender, pero esta semana lo presento. Lo que escribo y firmo, yo lo hago". El enfrentamiento se inició cuando el funcionario aseguró que no era conveniente la prisión preventiva de un ex presidente, en una época en que la figura de Cristina Kirchner tiene abiertos varios frentes en los tribunales.

Carrió, según recoge Clarín, además indicó que "en la lucha contra la corrupción, perdí la confianza en el presidente. Lo quiero más de lo que debería quererlo. ¡Es hijo de Franco Macri!".

Sobre el ministro de Justicia, también afirmó que él no es quien maneja la Justicia. "Yo no puedo ser cómplice. El presidente está al tanto de esto. Garavano no existe, nunca fue el ministro. A la Justicia la maneja (Daniel) Angelici", comentó Carrió. Y agregó: "No se puede estar bien con Angelici y conmigo a la vez. No se puede estar bien con la mafia del fútbol y al mismo tiempo estar bien conmigo. Mauricio (Macri) lo sabía".

La participación completa de Carrió en "La noche de Mirtha"