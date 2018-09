Canet y Código de Faltas, asuntos que trataría hoy el Senado

El Senado va a sesionar este martes con el paro general de las centrales obreras como complejo telón de fondo. La agenda de la Cámara Alta tendrá para esta jornada un tema seguro y otro probable, que podría depender del clima que haya afuera de la Casa de las Leyes.

Con seguridad, se votará el pliego de Ricardo Canet, el candidato del Poder Ejecutivo para remplazar a César Mosso Gianini en la Asesoría de Gobierno. El actual subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno superó sin inconveniente alguno la audiencia pública la semana pasada y la votación secreta de este martes tampoco sería un escollo: el oficialismo tiene los números para confirmar su designación.

Si bien hace falta quorum para votar un pliego, el tratamiento está condicionado por la posibilidad de que el candidato quede confirmado automáticamente si pasa más de 30 días sin tratamiento legislativo. O sea, no tiene sentido para nadie dilatar la votación.

Pero después de la sesión de acuerdos, se analizará qué hacer con el otro plato fuerte de la jornada: el nuevo Código Contravencional. El proyecto de 188 artículos ha generado una fuerte polémica con la oposición. Lo natural sería que se tratara, pero algunas voces del oficialismo no lo confirmaron anoche.

Quedará sujeto, entonces, a la reunión de Labor Parlamentaria que hará el Senado después de votar el pliego de Canet. Es que existe la posibilidad de que los gremios decidan marchar hacia la Legislatura para protestar, precisamente, contra el Código de Faltas, que también ha generado el rechazo de la CGT. A pesar de que la medida de fuerza es, en realidad, contra la política económica del gobierno de Macri.

Pero la propia central sindical no lo tiene decidido. Su titular local, Luis Márquez, señaló que definirá hoy mismo el recorrido de la marcha. CGT, CTA y movimientos sociales se agruparán en San Martín y Garibaldi a las 10. "Va a depender del vallado, porque no tiene sentido ir a la Legislatura si no vamos a poder llegar", dijo al respecto Márquez.

El Código de Faltas ya tiene sanciones del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero como la Cámara Baja le hizo algunos cambios, el proyecto retornó a la Cámara Alta para ser revisado.

Políticamente, el oficialismo ya decidió aceptar los cambios de Diputados para darle un cierre a la historia. De hecho, la semana pasada, la comisión de Labor y Asuntos Constitucionales emitió despacho en ese sentido.

El proyecto también tiene preferencia del Senado y, a pesar del rechazo en pleno de la oposición, cuenta con los votos justos para ser aprobado en forma definitiva, si así se decide en la reunión previa de los legisladores.