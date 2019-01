Candidatos preparan la foto de la unidad y se suben a una maratón de vendimias

Un fin de semana particularmente agitado tendrán las figuras y los candidatos del oficialismo provincial. La seguidilla de fiestas de la Vendimia en departamentos gobernados por el radicalismo que se producirá entre viernes y sábado ha sido elegida para brindar una postal de la unidad. Existe el interés claro de cambiar la imagen de guerra por otra que muestre armonía.

¿Por qué? Sucede que en las últimas semanas se profundizaron las tensiones internas. Al punto que los principales candidatos para suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación se mostraron como adversarios explícitos.

A pesar de que las rivalidades se hacen sentir hace tiempo, todos viajan en el mismo barco ("Cambiemos" o "Cambia Mendoza") y a ninguno le conviene tirar tanto la cuerda. Por eso, desde hace al menos una semana, muchos se están encargando de organizar la foto más prolija posible. O más de una, si se puede.

El calendario será maratónico. La Vendimia de Las Heras se realizará el viernes y las fiestas de Junín y Guaymallén, el sábado. También será ese día la fiesta de Malargüe, aunque la distancia y la acumulación de eventos del sábado tornará imposible que alguno llegue tan lejos.

Las figuras oficialistas que más expectantes están por la candidatura a gobernador irán a dos fiestas y algunos incluso se esforzarán para poner la cara en tres, aunque varias se hacen la misma noche.

Al principio se decía que la Vendimia del intendente Mario Abed (Junín) sería la más concurrida, pero en los últimos días, fue ganando en convocatoria y organización la de Daniel Orozco (Las Heras).

En tanto, Marcelino Iglesias (Guaymallén), trata de quitarle ese barniz de evento político a la fiesta de su departamento. Si tiene expectativa como anfitrión de que su Vendimia sea un evento político, la disimula bien: "Yo no voy a ningún lado, así que si no viene nadie, no me ofendo", asegura. Pero no va a estar solo, eso está claro.

La Vendimia a la que van "todos", hasta ahora, es la de Las Heras. Orozco, amigo personal de Julio Cobos, propiciará, por ejemplo, la reunión de Rodolfo Suárez (intendente de Capital) y Omar de Marchi (Luján).

Los presidentes en Mendoza de la UCR y el PRO, respectivamente, son posibles animadores de una primaria oficialista en la carrera por la gobernación. Tienen una relación complicada desde hace tiempo, la cual llegó a un pico de tensión la semana pasada, en medio de una cumbre de Cornejo con el presidente Mauricio Macri, cuando la UCR se ilusionó con un bloqueo de la Casa Rosada a la candidatura del intendente de Luján. Pero Las Heras los unirá.

También estará en la fiesta del viernes Julio Cobos, quien no abandona sus pretensiones de ser candidato a gobernador y amenaza con dar pelea por afuera del cornejismo, precisamente en tándem con De Marchi.

Para Cobos, Las Heras es como su casa, por su cercanía con Orozco. Pero en realidad el ex vicepresidente ha garantizado que irá a las tres fiestas del fin de semana. A pesar de que la relación con el intendente de Guaymallén se enfrió en los últimos tiempos.

A Las Heras también irá otro que da pelea para ser el candidato cornejista a la gobernación: el ministro de Infraestructura, Martín Kerchner. Kerchner ha mantenido buenos lazos con Orozco, a pesar de que es cobista, y también tiene buena relación con Abed.

De hecho, el intendente de Junín -candidato a algo en las próximas elecciones, pero es poco probable que de pelea por la gobernación- lo tiene anotado en su "lista de buena fe" para el sábado, que además de fiesta vendimial y espectáculo posterior, tendrá una carpa política con brindis para los invitados.

Kerchner es como Cobos, pero más federal todavía. También ha prometido pasar por la fiesta de Guaymallén, antes de ir a Junín, e incluso este jueves viajó a La Paz, al festival musical que se desarrolla en ese departamento.

Por supuesto que hay muchos otros funcionarios e intendentes que participarán en todo o en parte de la "maratón de la unidad", como la vicegobernadora Laura Montero, el ministro de Gobierni Lisandro Nieri y el intendente de Godoy Cruz Tadeo García Zalazar.

En contraste, el que no ha garantizado su participación en ninguna Vendimia es Jorge Difonso, el intendente massista de San Carlos. Difonso es un hombre del equipo de los intendentes de Cornejo, pero ha vivido días conflictivos, por las tensiones hacia adentro del Frente Renovador que produjo la visita de Sergio Massa.

Cornejo no estará en ninguna de las vendimias, porque por regla no va a las fiestas departamentales. Además, en este caso, viaja a España y no estará en la provincia.

Eso sí, a su retorno, el oficialismo entrará en la recta final para la definición de las candidaturas y el cronograma electoral.

Antes de fines de febrero, el gobernador tendrá una o dos reuniones decisivas con los intendentes, quienes en la previa de esos encuentros febriles, se portarán muy bien: todos juntos y sonrientes para la foto.