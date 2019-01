Cambios en el poder: quién es el nuevo presidente de la Cámara Federal

Empezó la feria judicial, pero no fue un día intrascendente. Desde hoy Alfredo Porras se convirtió en uno de los hombres más poderosos de Mendoza, al menos institucionalmente. El cambio de gestión sorprende porque su antecesor, Juan Ignacio Pérez Cursi, estuvo solo un año en el cargo.

Ahora, aseguran en Tribunales, la intención es “cambiarle la cara” a la justicia federal con una impronta más abierta.

La historia reciente de lo que ocurrió en el edificio de calle España y Pedro Molina es complicada, pues a la actual Cámara intenta, desde octubre del 2017, recomponer la imagen tras el paso de los camaristas condenados, liderados por Otilio Romano. Pero además del extremo de los delitos de lesa humanidad por los que fueron juzgados cuatro de los camaristas anteriores, los tribunales federales arrastran una mala imagen por sospechas de favoritismos históricos hacia algunos sectores.

El grupo de los cinco

La Cámara está formada desde fines del 2017 por Juan Ignacio Pérez Cursi, Manuel Alberto Pizarro, Olga Pura Arrabal, Gustavo Enrique Castiñeira de Dios y Alfredo Rafael Porras. Los cinco fueron elegidos por Mauricio Macri tras un largo proceso de selección. La Cámara Federal de Apelaciones que además de Mendoza tiene a su cargo las causas apeladas desde San Rafael, San Juan y San Luis. El primer presidente del grupo de los cinco fue fue Pérez Curci, que venía de ser funcionario de María Eugenia Vidal en Buenos Aires y de ser defensor en la justicia federal de Mendoza.

Porras tiene una larga trayectoria como abogado y suma prestigio y publicaciones sobre derecho administrativo y laboral. Pero además tuvo vinculación con la política y en particular con el ex gobernador Rodolfo Gabrielli, a quien acompañó en casi todos los cargos públicos que tuvo. Porras fue miembro de la Suprema Corte de Mendoza, pero solo duró un año en ese cargo porque renunció para ser ministro de Gobierno de Gabrielli. También fue director de asuntos legales de la Administración Nacional de Aviación Civil, dependencia que dirigía el mismo Gabrielli. Y Porras también estuvo en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, que también condujo el ex gobernador peronista.

Además, como abogado particular ha ejercido durante años en la Ciudad de Buenos Aires. Allí también ocupó un cargo importante en la Corporación Puerto Madero. En cuanto a las publicaciones académicas, Porras tiene mucha bibliografía propia en materia de derecho laboral.

Cambio de cara

Aunque a nivel público de la justicia federal es bajo, su poder es alto. De hecho, el presidente de la Cámara Federal podría estar en la terna de los más influyentes de la provincia junto con el Gobernador y el presidente de la Suprema Corte.

Además de tener que abordar miles de expedientes de la región, la Cámara actuó en algunas causas trascendentes. Ocurrió, por ejemplo, con la reciente causa “Edemsa”, y con pesadas causas por contrabando VIP que se gestionan en los tribunales.

Pero la Cámara fue noticia nacional por otro tema el año pasado. En el informe de gestión de la Cámara se menciona la aprobación del Reglamento de Designaciones, Calificaciones y Ascensos de la Cámara Federal de Mendoza que “prioriza la formación del personal y la transparencia de la carrera judicial”. Esa decisión ocurrió tras el escándalo generado por el nombramiento de Natalia Obón como funcionaria judicial. Se trata de la pareja del senador Julio Cobos, que no alcanzó a ejercer en el cargo y debió renunciar por la repercusión pública que tuvo su nombramiento. En su lugar fue nombrada María Fernanda Seisdedos, que llegó por concurso interno.

La misma Cámara también participó de otras decisiones que generaron polémica, como los plazos extraordinarios otorgados al Juzgado Federal 2 para resolver causas debido a la saturación que tiene ese tribunal (que estaba acéfalo y ahora tiene un ocupante transitorio).

Uno de los temas que ha saturado Tribunales Federales es el de los reclamos previsionales. Tanto por los acuerdos de reparación histórica como por malas liquidaciones. Allí es donde buscan que se concrete la puesta en funcionamiento del Juzgado Federal 4 de Mendoza, que estará a cargo de Daniela Alejandra Morcos.