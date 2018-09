¿Cambian las reglas juego del agua? Se viene el "Plan Sequía"

Sobre finales de 2017, Ciudad del Cabo se enfrentó a la peor de sus pesadillas producto de una sequía que afectó las reservas de sus represas y cayeron en la cuenta de que, después de años y años de desoir las advertencias, efectivamente se les estaba terminando el agua.

Las autoridades de la ciudad más austral de Sudáfrica tuvieron que tomar cartas en el asunto y adoptar una medida drástica que fue anunciada con la misma gravedad que la situación requería: establecieron para el 1 de febrero de 2018 un Día Cero, es decir, el racionamiento a partir de ese momento y de manera indefinida para los más de 3,5 millones de habitantes de la ciudad.

La medida fue transmitida de manera categórica y sin alternativas de debate. Cada casa iba a tener un límite de 50 litros de agua por persona por día y el que se pasaba o el que no contaba con el medidor la multa a aplicar era de 800 dólares.

Por supuesto que la decisión causó revuelo y hasta una resistencia que se hizo visible a través de internet. Pero los sudafricanos cambiaron sus costumbres como consecuencia de la crisis que fue extrema: lavar el auto, regar los jardines de manera desmedida o cuidarse al momento de tirar la cadena se transformaron en nuevas reglas de juego.

El gobierno hizo lo suyo también. A la par de la advertencia de un control estricto de las restricciones, encaró un plan de obras para controlar las fugas por roturas de los caños y cuando llegó el día exacto en el que se iba a proceder a cerrar los grifos llegó la novedad.

El 1 de febrero se decidió postergar el Día Cero hasta abril.

La presión pública sobre el problema no decayó y llegada la nueva fecha fue pautada otra vez una postergación, en este caso, para el 25 de julio.

Cuando llegó el nuevo día límite, las autoridades de Ciudad del Cabo acreditaron que la conservación voluntaria del agua por parte de los residentes, más las restricciones, más las obras de mejora y la naturaleza que colaboró también con lluvias que alimentaron nuevamente a los diques, habían hecho lo suyo. El Día Cero fue pospuesto y sin nueva fecha.

En Mendoza la situación, para bien y para mal, todavía no llega a ese extremo sudafricano. Si bien las crisis hídricas son recurrentes y en octubre se anunciará un período más de emergencia, agua no nos falta. Y no nos faltará.

Basta ver el dique Potrerillos para comprobar que (según estimaciones) se acumulan allí “aguas crudas” como para abastecer a otra Mendoza si hiciera falta. Pero está claro que con los altísimos niveles de consumo, más los niveles de ineficiencia y si se cumplen las predicciones de cómo afectará el cambio climático, el problema grave llegará indefectiblemente. ¿En cuanto tiempo? Nadie puede estipularlo. Pero lo que sí todos coinciden es que sí estamos a tiempo todavía de evitarlo.

Algunas señales se están produciendo a nivel oficial en ese sentido. Pero como suceder por lo general, el ritmo de esos cambios se está llevando a cabo a velocidad estatal.

Está confirmado que el Departamento General de Irrigación anunciará el 12 de octubre próximo lo que se ha denominado como “Plan Sequía”. La fecha elegida no es casual. Coincidirá con el anuncio del pronóstico hidrológico para la temporada que hablará, por noveno año consecutivo, de que estamos en emergencia.

“Cada vez hay menos nieve y esto está claro que el problema llegó para quedase. Pero no podemos seguir manejando la situación de contingencia en contingencia”, sentenció el Supertintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, quien sin embargo todavía no amplificó los alcances de su plan.

Si se sabe que se cambiará la forma en que Irrigación distribuirá el agua en la provincia, modificando el esquema en donde siempre lo que importa es la oferta.

Para ello se establecerán una nueva serie de indicadores que regularán esa oferta. Lo fundamental aquí, es que se buscarán establecer nuevas reglas para la demanda de agua y eso seguramente generará cruces y protestas.

“Hay cuadros en Mendoza que riegan como hace cincuenta años y nunca han cambiado”, se anticipa Marinelli, quien sabe que deberá consensuar su plan con todos los sectores para que este tenga éxito.

Puede resultar increíble, pero en los barrios más acomodados del Gran Mendoza se está registrando un fenómeno desde hace unos años que nos pinta como somos. Muchos loteos privados y casas particulares también, están renunciando a Irrigación para pasar a regar parques y jardines directamente con agua potable.

Una idea se está barajando, aunque todavía no sale a la luz. Establecer por parte de Irrigación una nueva categoría de “riego urbano” para evitar esas fugas y seguir cobrándole, a través de una tarifa mas barata, a esos usuarios que además, en muchas ocasiones, se cuelgan de la red de Aysam.

“Si vamos a llegar a niveles extremos, la naturaleza lo dirá. Pero la sociedad debe estar preparada”, anticipa Marinelli los cambios que se avecinan.

Por supuesto que la falta de inversiones tuvo su impacto. Aunque aquí el efecto se sintió más en Aysam que en Irrigación.

Si bien de los 12.000 kilómetros de canales que integran el sistema de riego de la provincia solo están impermeabilizados unos 1.800 kilómetros, en los últimos 40 años las inversiones en Irrigación permitieron, ante un escenario de disminución de agua, al menos mantener el status quo.

Y allí es donde está el nudo: si bien reservas de agua tenemos, la situación es crítica en cuanto a la producción de agua potable.

El principio de los problemas comenzaron a desatarse tras la privatización de Obras Sanitarias Mendoza y como consecuencia de la crisis de 2001. Tratando de no profundizar más el malhumor social, el entonces gobernador Roberto Iglesias congeló las tarifas y eso desencadenó una demanda millonaria y una puja entre el sector público y el privado que llevó años.

Esa discusión dejó sus consecuencias: como argumento del retraso tarifario, la empresa concesionaria francesa Saur Internacional dejó de cumplir con su plan de inversiones. Y por un período que fue más allá de los cinco años.

Celso Jaque, en 2009 y subido a una ola de reestatizaciones del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, avanzó en la quita de la concesión y en la conformación de la sociedad con participación mayoritaria del Estado que conocemos hoy.

Desde que la empresa fue reestatizada en 2010, nunca logró igualar sus gastos con sus ingresos y como consecuencia se fueron autorizando sucesivos aumentos de tarifas que, sumados, alcanzaron el 358%. Los incrementos jamás alcanzaron para equilibrar los números de la empresa y solo sirvieron para financiar salarios. De esta forma se fueron acumulando sucesivos rojos operativos que fueron cubiertos por subsidios estatales.

La falta de inversión golpeó fuerte. En marzo de 2011, meses después de la reestatización, la Legislatura autorizó a AYSAM a endeudarse en U$S 160 millones y, en aquella oportunidad , Jaque planteó un cronograma de inversión por etapas en un período de diez años y en los primeros dos el dinero iba a ser destinado a obras de emergencia.

Este plan se cumplió en cuentagotas. Del aquél endeudamiento autorizado solo se tomaron hasta ahora $251.000.000. En infraestructura, Aysam tiene en la actualidad una necesidad de financiamiento de 1.000 millones de dólares.

Estas inversiones servirían, entre otras cosas, para terminar con las pérdidas producto de la rotura de cañerías que, en buena parte de la red, son antiquísimas.

Según un modelo que se aplicó de la Internacional Water Association, se calcula que en Mendoza se pierde el 40% del agua potable por caños en mal estado. En un desierto como el nuestro, se tiran 4 de cada seis litros de agua potable que se producen.

Lento, se está avanzando en la micromedición para que en todos los hogares de Mendoza y del Gran Mendoza, en una primera etapa, el agua sea medida. Alfredo Cornejo hizo el anuncio hace unos meses, pero todo depende ahora del financiamiento que aporte la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación que conduce Pablo Bereciartúa.

Los medidores apuntan a un ahorro del 25 por ciento en un consumo que desde hace muchos años es elevadísimo. En Mendoza se gastan 400 litros de agua por persona y por día, cuando la recomendación es que ese límite esté en los 250 litros. Los chilenos, por caso, tienen un consumo promedio de 130 litros de agua por persona y por día.