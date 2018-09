CGT: "La renuncia de Caputo es un pedido del FMI"

Para la CGT el paro general convocado para hoy "fue un éxito" y una "demostración contundente de rechazo al modelo económico que está haciendo estragos en el pueblo argentino". Así lo afirmaron los principales referentes gremiales en una conferencia de prensa.

El titular de la CTA, Pablo Micheli, pidió a los legisladores opositores que "no voten el presupuesto presentado por el Gobierno". "El presupuesto dice que el dólar va a estar a $40,10 y hoy ya superó ese número", señaló.

Y agregó: "Me parece una tomada de pelo que el presidente diga que está listo para competir por la reelección con todos los problemas que hay".

Con respecto a la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del BCRA, el líder de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que "es otro mandamiento más del FMI, que son los que mandan". "Da bronca ver al presidente bailando con sus jefes del FMI. El paro es contra el FMI, no contra Macri", indicó.

En este mismo sentido, el lider de La Bancaria, Sergio Palazzo, señaló que "no importan los nombres, importa la política. Si no cambian la política económica van a seguir cambiando presidentes del Banco Central y no va a cambiar nada".

Por último, Moyano repudió el ataque con bombas molotov a una sede de Gendarmería y lo atribuyó a "infiltrados". "No son trabajadores, nosotros repudiamos cualquier tipo de violencia", cerró.