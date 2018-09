CFK apeló su procesamiento por los cuadernos de la corrupción

Cristina Fernández de Kirchner apeló este viernes a su procesamiento como jefa de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos de la corrupción.

En un escrito presentado por su abogado señaló que al pedir su desafuero el magistrado "agrede" a la democracia.

De acuerdo a lo informado por Perfil, en el texto señala que la lectura del procesamiento, de más de 500 páginas es "agotadora" e "inútil" y sostuvo que el magistrado en su acusación es impreciso y que viola garantías constitucionales.

El abogado Carlos Berladi remarcó que en los llamados "cuadernos de las coimas" del chofer Oscar Centeno no aparece la expresidenta, sólo sus domicilios de la calle Uruguay y la quinta de Olivos, pero indicó que en esos registros hay anotaciones que se comprobaron que son falsas.

Por otra parte, refutó las declaraciones de los exfuncionarios Claudio Uberti y José López, así como la del financista Ernesto Clarens, y sostuvo que no fueron registradas en audio o video, lo que impide controlarlas, y "fulmina su validez".

También criticó al fiscal Carlos Stornelli, quien en un programa de televisión habría dicho que no se habían volcado por completo en el acta las expresiones de López en su indagatoria. La defensa recordó que "en los cinematográficos" allanamientos de las casas de los Kirchner "no se halló un centavo que no hubiera sido declarado" ni ninguna bóveda.