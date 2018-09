CFK: "Esta es una indagatoria a pedido"

La ex presidente Cristina Kirchner presentó un escrito ante el juez federal Sebastián Casanello, quien la había citado a indagatoria por pedido de la Cámara Federal en la causa conocida como "la ruta del dinero K", que tiene como principal imputado al empresario patagónico Lázaro Báez.

En su descargo, CFK intentó negar vínculos con el dueño de Austral Construcciones y reiteró su estrategia de vincular la imputación en su contra a una "persecución política". Además, ironizó sobre las excavaciones realizadas recientemente en busca de dinero enterrado.

"Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", se defendió la ex presidenta.

Al abordar técnicamente la acusación, originada en una resolución de la Cámara Federal, la mandataria agregó: "No solo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma".

Y ahondó: "Debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes".

"En definitiva, la manera transparente en que hemos administrado nuestro patrimonio les permitió a los 'no jueces' que se han lanzado en nuestra contra a embargar nuestros bienes, bloquear las cuentas bancarias, intervenir las empresas familiares y designar al frente de éstas auxiliares que no hicieron otra cosa que ocasionarnos perjuicios. Es más, se llegó hasta el absurdo de embargar mi jubilación y bloquear mis tarjetas de crédito e impedirme, siquiera, tener una tarjeta de débito. Todo ello, seguramente, con el propósito de ahogarme financieramente y luego seguir mis movimientos (tal como lo hacen habitualmente los servicios de espionaje gubernamentales) para ver si termino yendo a alguna bóveda en la que guardaría los millones de dólares que un grupo de arrepentidos que ahora se han cartelizado dicen haber pagado", completó.

Cristina Kirchner aseguró que no fue clienta de "La Rosadita" -la financiera a través de la cual se hicieron las maniobras de lavado que investiga Casanello-, que no estuvo en el casamiento de Leonardo Fariña con la modelo Karina Jelinek y que conoció a los novios solo por referencias en la prensa, nunca personalmente. "Jamás ha sido mi costumbre participar de eventos de la farándula", se excusó.

Por último, la ex mandataria asemejó su situación judicial a la del ex presidente brasileño, Lula Da Silva, detenido y sin posibilidades de presentarse a las elecciones nacionales que este año se celebrarán en el país vecino.

Ayer la ex Presidente tuvo otro dolor de cabeza judicial: fue procesada como jefa de una banda que recaudaba coimas de empresarios beneficiados por obras públicas.