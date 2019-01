Bullrich quiere prohibir el ingreso de 5.000 violentos a las canchas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció hoy que en febrero próximo se convocará a sesiones extraordinarias en las que está previsto elevar dos proyectos de ley sobre barrabravas, además informar que 560 barras ya no pueden ingresar en los estadios, y que la semana que viene aspira a que unos cinco mil barrabravas tengan prohibido el acceso a las canchas de fútbol.

"Es muy importante; en estos días hemos enviado las listas de los que no pueden entrar a los estudios, van 500 barras y la semana que viene vamos a estar llegando a los 5 mil barras que no van a poder entrar; esto estará acompañado por la causa penal por la reventa de entradas en el partido Boca-River", afirmó en una conferencia.

Bullrich lo expresó al término de la reunión del gabinete nacional, que encabezó el presiente Mauricio Macri en la Casa Rosada, y añadió que los proyectos incluirán, en sus fundamentos, la causa penal que tiene la ciudad de Buenos Aires por la venta ilegal de entradas para el partido River-Boca del 24 de noviembre pasado en el Monumental, que finalmente se jugó en la ciudad de Madrid, España.

En materia de seguridad, la ministra volvió a defender el uso de las pistolas Taser por parte de las Fuerzas de Seguridad.

"Fue declarada constitucional, no se entiende la crítica", señaló y recalcó que ho, un miembro de una fuerza, cuando está en un lugar de mucha aglomeración de gente, está con un arma mortal. "Entonces cuando se cambia por un arma no letal en lugares de aglomeración de gente la oposición debería estar contenta. La crítica parece no razonada, si uno la piensa un poco se da cuenta que estamos haciendo algo lógico, coherente", manifestó.