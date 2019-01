Bullrich: "Los organismos de DDHH no están del lado del policía asesinado"

"Los organismos de Derechos Humanos nunca se ponen del lado del policía asesinado ni de la víctima. Por eso la opinión que tienen de la Taser es poco consistente", lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ratificó la implementación de las pistolas eléctricas.

En una entrevista con diario Clarín, Bullrich hizo hincapié en que la pistola Taser es un arma no letal "que siempre debe ser usada con cuidado. Pero si quieren que no haya Policía y que cada uno se defienda como pueda, deben decirlo claramente".

"La discusión de las Taser francamente me parece de lo más incoherente que he escuchado: es un arma no letal entregada a efectivos en zonas de alta densidad de gente, frente a un arma letal. Hay menos riesgo de muertes. Es elemental", insistió la funcionaria nacional.

Por otra parte, Bullrich habló del proyecto para reducir la edad de imputabilidad de los adolescentes, de 16 a 15 años: "El proyecto parte de una premisa: buscar por todos los medios que los menores no conviertan sus vidas en una carrera hacia el delito y la muerte".

"Si un menor roba, no importa su edad, tendrá un régimen especial socio educativo terapéutico y medidas restaurativas. Y, si comete delitos más graves, tendrá consecuencias más graves que pueden significar el encierro en un establecimiento especializado", concluyó.