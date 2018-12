Boudou, libre: “En Argentina hay presos políticos”

El exvicepresidente Amadou Boudou recuperó este miércoles su libertad luego de que ayer el Tribunal Oral Federal 4 le concediera la excarcelación al considerar que no hay riesgo de fuga.



Los abogados de Boudou habían reclamado que el exvice quedara en libertad con las medidas de seguridad que se consideraran necesarias hasta que la condena a 5 años y 10 meses de prisión en su contra por el caso Cicccone tenga sentencia firme.



"Ustedes saben que en Argentina hay presos políticos", dijo Boudou al salir del penal de Ezeiza, donde estuvo encarcelado los últimos cuatro meses.

"Siento alegría pero a la vez no podemos estarlo (alegres) porque hay presos políticos; hay un abuso de la prisión preventiva", denunció.

Al mismo tiempo adelantó: "Voy a seguir defendiendo mi inocencia".

Boudou no podrá salir del país y deberá usar una tobillera electrónica con GPS que le impedirá moverse más allá de 100 km a la redonda de su casa, según lo resolvió el tribunal en fallo dividido.

El mismo TOF condenó en agosto al exvicepresidente por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en la venta de la ex calcográfica Ciccone. Sin embargo la sentencia aún no está firme porque la defensa apeló el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Será este cuerpo el que revise y decida si confirma o no la condena y la pena. En caso de ratificarla y se rechace un recurso extraordinario ante la Corte, recién ahí Boudou quedaría detenido en prisión por la causa.