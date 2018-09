Boudou se transformó en columnista radial desde la cárcel

El ex vicepresidente y ministro de Economía, Amado Boudou, se transformó en columnista de un programa radial ultra k desde el penal de Ezeiza. Según trascendió, las autoridades penitenciarias le dieron 15 minutos para comunicarse con la radio Mesa de Autoayuda Kirchnerista y hacer su análisis político.

El ex funcionario participa del programa "Defendiendo la Grieta", y sus apariciones están pactadas para los jueves. Durante su primera columna, Boudou aseguró que los problemas del Gobierno comenzaron "cuando fue a rendirse ante los fondos buitre".

"Estoy muy preocupado con las cosas que están pasando estos días. No podemos analizar los problemas a mediano y largo plazo en el país porque este Gobierno nos atrae a la coyuntura, a la inmediatez. Y las cuestiones de corto plazo están perdidas, porque el Gobierno no da pie con bola con las cuestiones productivas, no ha podido controlar la inflación y el desempleo", indicó en otro tramo de su columna.

Escuchá la columna completa