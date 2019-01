Bordón descartó ser candidato y dijo que el PJ necesita renovación

Como embajador argentino en Chile, el exgobernador José Octavio Bordón destaca que en el país trasandino existen acuerdos mpas allá de las diferencias políticas. "Hay un respetuo mutuo que es un patrimonio importante", remarcó al referirse a las políticas de Estado que continúan más allá de si gobierna Michell Bachelet o Sebastián Piñera. En este sentido, dijo que en Argentina "falta hacer un raconto histórico que termine de echarle la culpa de un sector a otro" y dejó un mensaje para el peronismo mendocino.

Bordón descartó estar pensando en ser candidato a la gobernación y no parece ver con buenos ojos la posible candidatura del exgobernador Rodolfo Gabrielli. "Yo creo que el peronismo debe hacer una reflecxión profunda y una renovación como la que muchos justicialistas hicimos tras las derrotas de 1983 y 1985", subrayó en diálogo con MDZ Verano.

"Volvimos a ganar -en 1987- sin hablar mal del gobierno sino incluso trabajando en conjunto en muchos temas con el gobernador radical Santiago Felipe Llaver. Planteando una alternativa sin enfrentamiento", explicó Bordón y dijo que aún en la actualidad conserva una estrecha relación de amistad con radicales como el exlegislador nacional Raúl Baglini.

"Ese es un esfuerzo que deben hace pero sin pensar que el único preimo es ganar las elecciones dentro de dos años. Hay que tratar de ganar, pero tienen que pensar sobre todo en elaborar proyectos. Si se gana se ponen en marcha y si se pierde quedan buenas ideas para el futuro", adhirió.

En cuanto a su futuro político, aclaró que le queda un año como embajador y afirmó que desde hace más de una década se ha alejado de la vida partidaria electoral. "Esa versión de que yo podría estar aspirando también a una candidatura a gobernador no es cierta. No he hecho ni haré nada en ese sentido", concluyó Bordón.