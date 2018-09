El otro día pensaba en la cantidad de presidentes argentinos que tenían sobrenombres de animal. Por ejemplo:

Julio Argentino Roca "El Zorro" , José Evaristo Uriburu "Lechuza", Luis Sáenz Peña "El Pavo", Hipólito Yrigoyen "El Peludo", Bernardino Rivadavia "El sapo”, Justo José de Urquiza "El tigre”, Miguel Juárez Celman "El burrito”, Edelmiro Farrell "El mono”, Juan Carlos Onganía "La morsa” o Néstor Kirchner "El pingüino”

Y algunos despectivos como: Arturo Illia La tortuga, Cristina La yegua o Macri Gato.

En el medio hay otro montón que tienen que ver con su personalidad más que con otra cosa. También están los relacionados a la falta de pelo (Marcelo T. de Alvear era El Pelado), la contextura física (Frondizi era “El Flaco”), el carácter (Sarmiento era “El Loco”) o hasta cariñosos, para algunos, como el de Bartolomé Mitre que era “Don Bartolo”.

Cuanto más lo pienso más me doy cuenta que hemos sido gobernados por animales, que no salen de otro lugar que no sea el zoológico que somos a veces los argentinos. Tal vez el día que dejemos de comportarnos como tales, siendo responsables, racionales y no instintivos; podamos dejar de tener animales en la presidencia y tendremos gobiernos mejores, que nos representen a todos y que nos hagan sentir respetados. Pero repito, recordemos que ellos salen de entre nosotros y no dejan de ser un reflejo de lo que somos.