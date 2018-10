Bermejo no buscará la reelección en 2019 y perfila a su reemplazante

El intendente de Maipú adelantó en el programa After Office, de MDZ Radio, que no tratará de revalidar su cargo en las elecciones del próximo año, aduciendo que el municipio necesita "generar un proceso de renovación y cambio generacional". También se refirió a la interna del PJ y la necesidad de encontrar una unidad partidaria: "No están dadas las condiciones para que se desarrolle una interna"