Apoyo empresario a los cambios a la 7.722

El presidente del Consejo Empresario Mendocino, Javier Allub, y dos de sus antecesores, Leonardo Andreu y Federico Ostropolsky, se sentaron en la Mesa MDZ y hablaron del tema candente en la política local: las posibles modificaciones a la ley 7.722, que prohibe el uso de sustancias tóxicas en la minería.

Consultado con respecto a los cambios propuestos por el senador de Unidad Ciudadana Alejandro Abraham, Ostropolsky recordó que desde el CEM "hemos tenido reuniones por las modificaciones que se proponen a esta ley, una ley antiminera". "Nos parece una ventana que se abre para esta actividad", indicaron, y destacaron que en Mendoza "la sociedad ya la siente necesaria".

Andreu destacó en este punto que el cambio no se dio por desgaste, si no por "madurez". "Es ver lo que pasa en otros lugares del mundo, abrirse la cabeza. Preguntarse 'por qué no nosotros'. Además han habido avances concretos como la ley de ordenamiento territorial, la discusión de la Ley de Glaciares. Avances que hacen que el escenario sea otro", puntualizó.

Integrantes del CEM se sentaron en la Mesa MDZ.

Allub recordó que además que "en los 11 años desde que tenemos la 7.722 la tecnología evolucionó y se ha percibido". Recordando un estudio que el CEM le encargó al Cippec y a la fundación Vida Silvestre sobre la minería en Argentina y el mundo, el empresario indicó que "no se hizo desde 'minería sí o minería no', si no era por '¿se puede hacer minería?' y de qué manera y de qué forma y en dónde. Abrir el juego de esa manera para que el debate entrara en ese ámbito".

Por eso Allub pidió que "haya un debate objetivo, el debate que tenga que ser y que no entremos en un debate radicalizado, que en definitiva no le suma a nadie, ni al que lo hace, ni al que está a favor, ni al que está en contra".

Mirá la enrevista completa