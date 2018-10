El Presupuesto causa tensiones en el peronismo no kirchnerista

La discusión por el presupuesto 2019 generó las primeras tensiones internas dentro de Alternativa Argentina, el espacio peronista no kirchnerista que aspira a disputar el poder en las elecciones presidenciales del próximo año.

El espacio lanzado hace 10 días por Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Miguel Pichetto, comienza a mostrar importantes diferencias en torno al presupuesto y al armado político del espacio.

Massa fue quien se mostró más duro y crítico del proyecto del Ejecutivo en todas sus apariciones pública, calificándolo de "espantoso, horrible, invotable". En cambio Pichetto aseguró que el Gobierno "tiene que tener presupuesto" y pidió que el peronismo actúe con "responsabilidad institucional", algo con lo que coincidieron tanto Urtubey como Schiaretti.

Lo que le permite a Massa diferenciarse es que no negocia partidas del presupuesto porque no las necesita para gobernar, ni para ganar una elección provincial el año que viene, algo que Urtubey y Schiaretti sí toman en cuenta a la hora de sentarse a negociar con el Gobierno. En este sentido, la discusión del proyecto en Diputados puede generar nueva diferencias en el espacio del PJ no kirchnerista.

Según consigna La Nación, en el PJ también hay un creciente malestar entre los que quedaron afuera del armado de Alternativa Argentina, que se podría manifestar el próximo 17 de octubre en las actividades por el Día de la Lealtad. El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, organiza un multitudinario acto en su provincia, que contará con la presencia de la CGT y las 62 organizaciones que lidera Luis Barrionuevo.