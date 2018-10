Angelici: "Elisa Carrió no me conoce"

Después de las duras palabras de Elisa Carrió en su contra, Daniel Angelici dijo que lamenta las declaraciones de la diputada nacional y referente de Cambiemos.

En una entrevista con Luis Novaresio, señaló: "No me conoce, no sé qué le dirán de mí, nunca estuvo conmigo ni hablamos". En ese sentido, el presidente de Boca dijo que "mezcla todo, barrabravas, dirigentes… realmente podría averiguar quién soy. Me pone en un lugar donde quiere herirme estigmatizándome, me hace daño pero más me duele por mis hijos".

"Yo no estoy en el Gobierno, soy presidente de un club. Soy amigo del Presidente, compartimos la pasión por el fútbol y por Boca. Ella es una parte importantísima de una coalición de gobierno y yo soy un dirigente deportivo", agregó.

Sobre el ultimátum de la legisladora, que llamó al presidente a elegir entre ella y Angelici, señaló: "Cuando dice que tiene que elegir, no creo que hoy el presidente Macri tenga que hacerlo, porque no soy parte del Gobierno ni tengo vocación de serlo".

Respecto a su supuesto rol como operador judicial, lo descartó y aseguró: "Mauricio es un convencido de la división de poderes, nunca me pidió que interviniera. No conozco los tribunales; soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen 'operador', yo los miro y me río".

Angelici respaldó los dichos del ministro de Justicia Germán Garavano, quien expresó que "no es bueno que se pida la detención de un ex Presidente". "No lo interpretaron bien, cuando habla de las prisiones preventivas y los presidentes… yo creo que sería triste como país, pero no depende ni de Germán, ni del Gobierno ni de la Cámara de Diputados, depende de la Justicia si alguien tiene que quedar detenido o no", manifestó.

Repasá la entrevista completa: