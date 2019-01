Allasino: “Se nota la caída del poder adquisitivo del sector privado"

La ministra de Hacienda de la provincia, Paula Allasino, admitió su preocupación por el balance de inflación de 2018, que arrojó un 47,6% a nivel nacional según el Indec, aunque consideró un alivio el que al menos hayan podido mantener el poder adquisitivo de los empleados estatales.



En entrevista con Cambio de Aire, por MDZ Radio, dejó algunas definiciones:



- ¿Cómo cómo explica que haya más inflación en Mendoza que a nivel país?

- Los parámetros que se utilizan para medir no terminan de ser homogéneos. Esperamos llegar este año a un sistema homogéneo con la DEIE para tener el mismo indicador.

- ¿Cómo impactó la inflación en el acuerdo paritario estatal?

- En Mendoza pudimos aplicarla para los empleados públicos… en el caso de los privados perdierno un 11% en promedio de su salario real contra la inflación. En el Estado después de un esfuerzo significativo desde el primer día de gestión, logramos hacer un ahorro importante del 10% en términos reales de 2016 a 2015. De esta forma pudimos hacer converger los salarios públicos con la inflación.

- ¿Cómo pesa el hecho de que ningún privado haya tenido tan buenos ajustes como los estatales?

- Eso repercute en el consumo, donde vemos una caída muy importante. La inflación no es tan importante como en septiembre –cuando fue realmente alta- porque la gente consume menos ya que los salarios no acompañan los índices de precios. Esta situación, por suerte, es distinta en el sector público.

- ¿No es distorsivo que el Estado sea más atractivo para trabajar que el sector privado?

- Cuando hemos hecho procesos de concurso para el ingreso a la administración pública la cantidad de inscriptos siempre ha superado la expectativa. Eso nos da a entender que la gente está conforme con el trabajo en el Estado y los sueldos que se pagan.

Mientras el Estado pueda reducir gastos innecesario va a poder tomar personal necesario. Son estudios que hemos hecho muy a conciencia. Queremos un Estado más profesionalizado ya que el trabajo del empleado público es importante.



- ¿Cómo ve la situación a futuro?

- Depende de aristas nacionales en las que no podemos influir. Mes a mes vamos analizando que el gasto superfluo siga disminuyendo para no volver a presentar un déficit corriente. Si no se va mucho más del 23% de inflación proyectada y seguimos bajando el gasto, estaremos bien. Ya si la inflación se dispara mucho más como pasó este año la situación sería más compleja y tendríamos que empezar a disminuir la obra pública.

