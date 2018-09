Alconada Mon y el tango de la corrupción: "Para bailarlo se necesitan dos"

El periodista Hugo Alconada Mon analizó el arraigo de la corrupción en la Argentina durante una entrevista que le realizó el diario español El País. Acaba de lanzar su nuevo libro "La Raíz de todos los males. Cómo el Círculo Rojo montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina". "El libro es la radiografía de un sistema, la radiografía de la Argentina, y de cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad, para enriquecerse y seguir impunes", declaró Alconada a El País.

A la hora de cuantificar la corrupción en el país, el periodista que se desempeña en La Nación y que ya ha desentrañado muchos casos, como las valijas de Antonini Wilson, Siemens o los Papeles de Panamá, señaló: "En 750 grandes causas por corrupción investigadas entre 1980 y 2007 sólo se condenó al 3% de los involucrados, con un desfalco estimado de 13.000 millones de dólares para las arcas públicas", escribe Alconada Mon. El sistema funciona a la perfección y se regula a sí mismo, en una red donde los eslabones de la cadena se protegen entre sí. En la radiografía que dibuja el autor todos son culpables. "La corrupción es como el tango, se necesitan dos para bailarlo. Hay ocasiones en la que es el político el que pide y hay otras en que es el empresario el que mueve la primera ficha, porque sabe que no puede ganar jamás si no fueran con un soborno. En otras el político te aprieta financieramente para que tengas que venir al pie".

El corrupto argentino "es un tipo educado, de bajo perfil, casado, sin grandes gastos, que no llama la atención y que paga los impuestos. Uno de los principios de un buen lavador es que paga los impuestos, para que no lo agarren como a Al Capone", explicó el autor. El sistema sabe elegir a sus hombres. "El que no sirve", dijo, "es aquel que se puede estrellar con su auto, con una prostiuta a su lado y que cuando le abren el baúl encuentran un kilo de droga". Cada tanto, sin embargo, algún personaje rompe la regla, una anomalía que también es funcional al sistema. Alconada Mon los considera "faros en las tinieblas", aquellos que sirven para guiar a los otros corruptos hacia aquel que aceptará una oferta poco honorable. Ese funcionario vestirá con ropa cara y hasta podrá tener un avión, cuando meses antes "mostraba la suela de sus zapatos con agujeros", contó a El País el periodista, que está pensando en Ricardo Jaime, el exsecretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, hoy preso.

"Supongamos que un empresario extranjero sabe que no es competitivo y que si hace una licitación honesta no puede ganar. ¿Con quién tiene que hablar? Jaime le dirá 'me estás ofendiendo", pero sabrá mandarle con otro", explicó Alconada Mon. Esos faros agilizan los procesos, eliminan obstáculos y neutralizan riesgos. Pero ¿qué sucede cuando el sistema falla? Todo está calculado. Lo dijo Alconada Mon en una de las páginas del libro: "Cuando la policía no 'reguló' a los criminales, cuando los servicios de inteligencia no detuvieron a tiempo la bomba, cuando los organismos de control no lograron dormir la pelota, ni la prensa paga pudo tapar el sol con las manos y el escándalo provocó la apertura de una investigación penal, llegó el momento de los jueces, de los fiscales, de los operadores, mezcla de mensajeros, titiriteros y matones".