Alberto Fernández minimizó la candidatura de Lavagna

El ex jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández, afirmó que "no está probado" que el economista Roberto Lavagna sea "un dirigente que arrastre gente como para ganar una elección" y apuntó que su posible candidatura se trata de una búsqueda de un sector del peronismo que "le aporte a ese espacio lo que no tiene, que son votos".

Aunque aseguró tener "un gran respeto" por el ex ministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, afirmó que en su última incursión en política en 2007 terminó tercero en las elecciones presidenciales, en las que demostró "no tener" la fuerza para ser electo.

"Lavagna es alguien que la sociedad valora mucho desde su rol como economista y que le genera mucha confianza por su rol de ministro. Pero no está probado como un dirigente que arrastre gente como para ganar una elección", afirmó Fernández en diálogo con una radio porteña citada por la agencia Télam.

Al respecto marcó que la posible candidatura del ex ministro, en su opinión, es "la búsqueda de alguien que le aporte a ese espacio lo que no tiene, que son votos" pero que en el escenario actual "no hay muchos para repartir".

Según el ex jefe de gabinete, hoy entre Cristina Fernández, Mauricio Macri, la izquierda y "otras variantes" como las que encabezan el diputado nacional Alfredo Olmedo y el economista José Luis Espert se llevan la gran mayoría de las adhesiones.

"¿Qué te queda por repartir? ¿15 puntos?", se preguntó el ex jefe de gabinete de ministros del kirchnerismo. "No es un problema de que no aparece un gran dirigente, sino que no hay votos", aseguró, ya que esto es "típico de las polarizaciones".

Sin embargo afirmó que "están todas las posibilidades abiertas" para alcanzar la unidad en al oposición, en la que podría estar incluido Lavagna ya que es "alguien muy valioso".

La última vez que Lavagna se volcó a la política fue en 2007, cuando fue el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical en las elecciones de ese año, acompañado por el hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en las que salió en tercer lugar con el 16.91% de los votos, detrás de Elisa Carrió (23.05%) y Cristina Kirchner (45.28%).