Ahora sí, declaraciones juradas para toda la familia

{ Maridaje } Para musicalizar la lectura de esta columna te propongo Cascades, de Lydian Collective

Si algo positivo está generando el proceso de modernización del Estado es convencernos de a poco que la mentada transparencia nunca es suficiente y que casos resonantes como los que se desprenden de los "cuadernos de la corrupción" obligan a ser mucho más exigentes. En otras palabras, a hacer menos la vista gorda y de una vez por todas empezar a ser tan honestos como prolijos.

Y en esto mucho tiene que ver que la lupa social está más cerca que nunca porque cuenta con un buen número de posibilidades para visibilizar a aquellos que sacan los pies del plato. Ya no se puede considerar un contralor válido darles a nuestros representantes cuatro años de gracia hasta la próxima votación. Rendir cuentas tiene que ser cosa de todos los días, no sólo cuando salta un escándalo.

Por eso para los periodistas es indispensable trabajar con datos para diferenciar la mera presunción o la especulación sin base de quienes usan a las redes sociales como una suerte de parlamento. Para esto, también los que producen datos abiertos deben hacer pública información fidedigna, clara, comprobable.

Hay que reconocer que se va por buen camino, aunque todavía falte muchísimo en este sentido. Sin duda, un gran aporte han resultado las leyes de Acceso a la Información Pública y de Ética Pública en esa línea de poner a consideración de la ciudadanía aquello que antes se ocultaba bajo siete llaves y que aún hoy -y pese a toda la normativa pro apertura- cuesta que los funcionarios acepten con naturalidad y que la gente se interese con espíritu cívico.

Quienes más están custodiando que esto se cumpla son principalmente las organizaciones civiles, el tercer sector que suele ser el más tenaz en señalar deslices, omisiones o preocupantes vacíos legales.



El mes pasado, a partir de un amparo presentado por la ONG Poder Ciudadano en 2016 (rechazado y luego apelado), la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal porteña declaró inconstitucional un artículo del régimen de declaraciones juradas de los funcionarios públicos nacionales. Es aquel que restringía hacer públicos los datos patrimoniales de cónyuges e hijos.

Este dictamen resalta que "el deber de los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas se enmarca en la promoción de la transparencia como valor central del sistema democrático... La transparencia en la función pública se encuentra íntimamente asociada con la prevención y la lucha contra la corrupción, objetivos que comprometen al Estado argentino a raíz de la adhesión a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción".

En conclusión, la Ley Nº 25.188 de Ética en el ejercicio de la función pública dispone que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos deben “contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero”.

Además de declararse inconstitucional el artículo 5 de la ley, se intimó al Estado nacional a adecuar la legislación con el objetivo de permitirle a las organizaciones no gubernamentales y a los ciudadanos en general poder acceder a una información que por razones no siempre claras estaban fuera de la consideración pública.

Con este paso judicial se logró que lo que antes sólo se podía conocer mediante una orden judicial, hoy esté liberada. Una instancia que, piensa cualquier argentino de a pie, no debería alarmar ni incomodar a ningún funcionario si este no tiene nada que esconder y considera a la función pública un servicio a la comunidad.

Ahora bien, para que esto no quede en letra muerta hay que insistir en la difusión de los canales con que cuentan los ciudadanos para que todos se sientan auditados como corresponde. Igual que aquel al que la AFIP, ATM o una comuna no le pierden el paso para que se ponga al día.



Si bien hasta ahora las declaraciones juradas no han resultado garantía de nada -por eso de la ley y la trampa- son al menos una base para avanzar hacia un país algo más normal. Ojo de buen cubero en ellas, entonces.



* Aquí podés chequear una por una las declaraciones juradas de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Mendoza

http://turbotexto.com/declaraciones/consultas

La Nación

https://www.argentina.gob.ar/declaracionesjuradasdefuncionarios

.................................................

#El Resaltador

La mentalidad tribal de los populistas

“Los populistas están en el lado oscuro de la historia. Se sienten inquietos y marginados frente a esa corriente gradual e inexorable que conduce al cosmopolitismo, la liberalización de las costumbres, los derechos de las mujeres, los gays, las minorías… Eso asusta a esos hombres blancos mayores que forman su núcleo... Tienen en común una mentalidad tribal, la misma que conduce al nacionalismo y al autoritarismo. Sienten hostilidad hacia las instituciones, buscan un líder natural que exprese la pureza y la verdad de la tribu. Les cuesta aceptar la idea democrática e ilustrada de que el gobernante es un custodio temporal del poder sometido a deberes y limitaciones".

{ Steven Arthur Pinker es un psicólogo experimental, científico cognitivo, lingüista y escritor canadiense, autor de En defensa de la Ilustración }

..............................................

#Lecturas

La historia argentina contada por mujeres III, de Gabriela Margall y Gilda Manso (Ediciones B, 288 págs, $449)



Tercer y último tomo de La historia argentina contada por mujeres. Comienza con las Consecuencias de la Batalla de Pavón y culmina con la gran oleada inmigratoria de principios del siglo XX. Durante este período, la conformación del estado-nación llamado República Argentina fue difícil. Las mujeres fueron parte fundamental de este proceso, y las autoras se proponen dar a conocer ese protagonismo. Una vez más, Margall y Manso hacen explícita la idea que rige esta colección y es su columna vertebral: si nos enseñaron una historia sin mujeres, nos enseñaron la mitad de la historia.

..............................................

#Tuiteado

Necesitamos mejores legisladores, sin duda. Y un comportamiento coherente del ciudadano decepcionado debería ser revisar las listas de candidatos de las próximas elecciones y no votar a aquellos que los han defraudado. Así funciona la democracia. — Eduardo Sosa (@sosaeco) 9 de agosto de 2018

A los desconfiados y/o desinformados: el dictamen sobre educación sexual integral que se aprobó en comisión de Diputados cuenta con todas las firmas que lo habilitan como tal. Obliga a todas las escuelas a impartir educación sexual "basada en conocimientos científicos y laicos". — Laura Serra (@lauraiserra) 6 de septiembre de 2018