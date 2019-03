No fue casual: Mario Abed buscó las fotos con Rodolfo Suarez en la Fiesta de la Cosecha del miércoles pasado. El intendente de Junín sabe que va llegando la hora de definiciones y que su nombre suena hace rato para la candidatura a vicegobernador, cargo al que aspira.

Eso sí, a la par, está atento al recorrido de la causa judicial por la reelección de los intendentes justicialistas que se tramita en la Corte, porque su plan B es un nuevo mandato en Junín.

Sobre ambas cosas podría haber definiciones importantes la semana que viene y el propio Abed ya ha puesto una fecha límite para definir su futuro: 15 de marzo.

El 15 de marzo es el día después de la audiencia de conciliación que tendrán en la Corte los intendentes del PJ y el Gobierno por el conflicto generado por la promulgación de la enmienda que limita la reelección en los municipios.

Con el panorama más claro, ese día, Abed ha prometido que dentro de siete días dirá si se sube o no al "micro" de la reelección como intendente.

Durante la semana posterior a la Vendimia se resolvería en el radicalismo, además, si Abed puede o no ser el candidato a vicegobernador de Suarez.

No hace mucho tiempo, el intendente de Junín consideró una oportunidad al pleito en la Corte entre el Gobierno y los intendentes, ya que le da chances, de rebote, para ir por otro mandato, a pesar de ser radical.

"Si llega a salir bien la cautelar, me dejan el micro en la puerta. Me subo o me bajo. Tengo la oportunidad esa", expresó el jefe comunal en su momento, frase que cayó mal en el Gobierno.

La cautelar al final salió "bien" para los intendentes peronistas, pero Abed tampoco tiene necesidad de apurarse para seguir ese camino, ya que cuenta con plazos electorales mucho más largos que sus colegas del PJ.

En efecto, Abed debería presentar su candidatura a intendente de Junín recién 50 días antes de la PASO provincial. Es decir, el 19 de abril. Esto es así porque el radical no adelantó los comicios en su departamento y hará la primaria el mismo día que la Provincia: 9 de junio.

En cambio, los cuatro intendentes del PJ que están en guerra con el Poder Ejecutivo, adelantaron la elección comunal. La PASO en el caso de ellos se hará el 28 de abril y mañana vence el plazo para la presentación de las candidaturas municipales.

La Sala Segunda de la Corte resolvió que la medida cautelar abarcaba solamente a los intendentes peronistas que adelantaron las elecciones.

Por ejemplo, la comuna de Junín tiene una bodega propia. Justamente, Abed ha recibido acusaciones por el manejo de esa bodega: como intendente y presidente de la entidad creada a la vez, traspasó 20 millones de pesos de la comuna al establecimiento vitivinícola.

Habrá que ver si ese fallo se produce o no antes de que venzan sus plazos para inscribirse como candidato en la comuna. "Si la Corte resuelve antes de la presentación de las PASO provinciales y municipales, Abed puede verse beneficiado, pero eso depende de cómo salga la resolución de fondo", informaron al respecto desde la Junta Electoral.

Frente a este panorama, con una plasticidad única en el universo del cornejismo, Abed habla tanto de su aspiración de ir por la vicegobernación como de la posibilidad de buscar un quinto mandato como intendente si la Justicia se lo permite.

Le gustaría seguir, a pesar de que el gobernador está en contra. En su rol de jefe comunal, ha tomado decisiones únicas en los últimos años y dice que no quiere que ese legado se pierda.

Concejales de Unidad Ciudadana lo acaban de denunciar por esa operación ante la Oficina de Ética Pública, pero Abed descarta irregularidades. Está dispuesto a rendir cuentas; dice que los primeros desembolsos sobre los 20 millones -que tienen como destino créditos a productores vitivinícolas- los hará recién el viernes que viene y sostiene que la oposición lo acusa porque tiene "desconocimiento" del tema.

Defiende así las atribuciones especiales que se ha tomado en Junín. Y lejos de reconocer desmanejos, destaca sus propios méritos: Abed se vende como un dirigente cuya experiencia es la mejor virtud. Su única duda hoy es si la seguirá usando en el municipio o en otro puesto.