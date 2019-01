A través del Instituto Patria, Cristina apoyó a Maduro

El Instituto Patria, base de las actividades políticas de Cristina Fernández de Kirchner, emitió hoy un comunicado en el que apoya explícitamente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y rechazó "todo injerencismo que atente contra la soberanía del pueblo venezolano".

El comunicado, autoría de la comisión de integración regional y asuntos internacionales de ese instituto, remarca que "las cuestiones políticas deben ser resueltas por cada país en el marco de su Constitución y las instituciones soberanas". Ya en el primer párrafo se brinda apoyo y solidaridad a "las autoridades legítimamente elegidas a nivel de sus municipios, gobernaciones y presidencia de la Nación, ejercida por Nicolás Maduro".

En el comunicado consideraron que tanto el presidente Mauricio Macri como el canciller Jorge Faurié "avergüenzan la memoria institucional e histórica de nuestro país firmante de la Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe" al apoyar el gobierno de Gauidó.

La ex mandataria, muy ligada al régimen chavista durante sus dos gobiernos, todavía no hizo referencia a la situación venezolana a través de los canales habituales, es decir, su cuenta de Twitter, que no muestra actividad desde el 15 de este mes.

El opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se proclamó este miércoles presidente interino del país, encargado de las funciones ejecutivas hasta tanto se realicen elecciones democráticas y transparentes, mientras que Nicolás Maduro sigue considerándose presidente, y ordenó cortar relaciones con Estados Unidos, país que considera responsable de la crisis.

La comisión de integración regional y asuntos internacionales del Instituto Patria rechaza enfáticamente todo injerencismo que atente contra la soberanía del pueblo venezolano y ratifica su apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela, y las autoridades legítimamente elegidas a nivel de sus municipios, gobernaciones y presidencia de la Nación, ejercida por Nicolás Maduro.



Las cuestiones políticas deben ser resueltas por cada país en el marco de su Constitución y las instituciones soberanas. Sobre todo cuando muchos de los problemas que Venezuela afronta han sido urdidos desde afuera con propósitos de desestabilización. Rechazamos como vías de solución la intervención militar, el bloqueo económico o cualquier otra forma de intervención extranjera.

Juan Guaidó se proclamó presidente encargado.

Las reiteradas amenazas lideradas por el gobierno de los EE.UU. no hacen más que poner en riesgo la paz de la región, y poner en riesgo las inmensas reservas naturales que pertenecen al pueblo venezolano, y no a las grandes corporaciones que representan la voracidad del capital financiero globalizado.



El Presidente Macri y el Canciller Faurié no solo no expresan a la mayoría de los argentinos en el reconocimiento a Juan Guaidó, quien respaldado por EE.UU. se proclamó Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, sino también avergüenzan la memoria institucional e histórica de nuestro país firmante de la Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) sobre el valor de la paz en la región, desconociendo asimismo las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas relacionadas a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía de los Estados.



Comisión de integración regional y asuntos internacionales del Instituto Patria