A través de Twitter, Macri saludó a Bolsonaro tras su asunción

El presidente Mauricio Macri saludó esta tarde a su flamante par brasileño Jair Bolsonaro, con un mensaje publicado en la red social Twitter.

"Quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos", indicó el mandatario, que se encuentra de vacaciones.

El encargado de asistir a la ceremonia fue el canciller Jorge Faurie, quien saludó brevemente a Bolsonaro tras sus discursos.

Macri fue el único presidente de la región que no estuvo presente en la ceremonia. Si bien anunció que viajará a Brasil este enero, hubo sospechas de que la decisión de Bolsonaro de realizar su primer viaje oficial a Chile y no a la Argentina no habría caído bien en el gobierno.

Antes de las elecciones, además, el contrincante de Bolsonaro, Fernando Haddad, dijo tener una relación "de amistad" con Macri.

Quienes sí llegaron hasta Brasilia para la asunción fueron el chileno Sebastián Piñera, el colombiano Iván Duque, el paraguayo Mario Abdo Benítez y el peruano Martín Vizcarra. Además, pese a las distancias ideológicas, estuvo presente Evo Morales. La izquierda sudamericana también contó con la asistencia del uruguayo Tabaré Vázquez.

Otro que saludó a Bolsonaro a través de la red social del pajarito fue Donald Trump. El presidente brasileño contestó a los pocos minutos, algo que no sucedió con el mensaje de Macri.