Luis Caputo habló sobre la pelea del Gobierno con el periodismo: "Hay periodistas que son una basura humana"

El ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, rompió el silencio acerca de la guerra entre el Gobierno y el periodismo. En este sentido, aseguró que el ataque llega por parte de los comunicadores y no desde el Poder Ejecutivo, y que el presidente Javier Milei sólo se defiende.

Durante el programa Tiempo Libre, por La Casa Stream, aclaró: "Sin ninguna falta de respeto a alguien, me hice eco de un comentario de un periodista, Jonathan Viale, hablando él mismo de que ellos tienen que tomar nota, y mostró una encuesta donde dice que el 80% no le cree al periodismo, y sí, eso es lo que realmente está pasando. Y si no toman nota y cambian, cada vez va a ser peor. Y eso es un dato de la realidad, te lo están mostrando las encuestas".

Así, el ministro culpó a les gestiones kirchneristas por ello: "Eso no es por el presidente, es por mérito propio. Una parte del periodismo, no todo, pero lo que ha pasado en los últimos años es que siempre ha habido corrupción, pero en los últimos 20 años el nivel de corrupción del kirchnerismo se exponenció a un nivel absurdo, sin precedentes. Posiblemente haya sido el Gobierno más corrupto de la historia mundial".

Luis Caputo aseguró que "hay periodistas que son una basura humana".

"Si la gente supiera la cantidad de plata que se han robado, no lo creería. Eso, para mi, también corrompió fuertemente al periodismo. Y eso lo tienen que reconocer. Hay periodistas que son multimillonarios, y no por lo que les pagan en el trabajo, ni creo que lo sean porque en su tiempo libre son grandes empresarios y les divierte hacer periodismo, no, evidentemente cobran por difamar, por mentir. Y eso ha venido pasado exageradamente en los últimos 20 años; cuando vos tenés un nivel de corrupción tan alto, eso hizo que la política usara al periodismo para manutener el negocio. ¿Cómo? Difamando, desprestigiando a cualquiera que les pudiera hacer frente. Yo lo viví en carne propia. El presidente vino a cambiar eso", añadió Caputo.

De este modo, insistió en que Javier Milei lo que hace es "defenderse" de ese ataque, y no atacar en sí mismo. "Yo vi al periodismo durante meses, muchos meses, tratando de instalar que mi hermana y mis hermanos habían financiado el supuesto atentado contra la vicepresidente (Cristina Fernández de Kirchner), no debe haber una boludez más grande en la historia del periodismo mundial. ¿Eso no es más agresivo? ¿Y si un loquito se lo creía y le pegaba un tiro a mi familia?", cuestionó.

Entonces, Caputo añadió: "Para mi son una basura humana esos periodistas, pero si digo esto, salen todos los periodistas de FOPEA y demás, que el ministro dijo que tal periodista es una basura humana. Yo estoy diciendo la verdad. Un tipo que cobra por difamar a ese nivel a otra persona, es una basura humana. ¿Quién está generando la agresión? Los tipos que están generando meses y años difamando. Encima estaba el kirchnerismo mandándote aparatos del Estado, la policía, AFIP, IGJ".

Santiago Caputo tomando los datos de un fotógrafo.

Desde antes de que Milei llegada al poder, ha tenido fuertes encuentros con periodistas en diferentes conferencias de prensa. Esto se volvió a ver reflejado una vez más cuando su nombre aterrizó en la Casa Rosada. En los últimos días, el caso que más llamó la atención fue cuando su asesor estrella, Santiago Caputo, tomó la credencial de un fotoperiodista y le sacó una foto a sus datos, mientras este lo fotografiaba en el Canal de la Ciudad durante el debate de candidatos.