El reclamo de los estatales y el dato clave para adelantar las paritarias

El 1° de mayo mientras el gobernador Alfredo Cornejo daba su discurso anual de apertura de sesiones ordinarias en Legislatura, enfrente, tras las vallas, en la plaza Independencia, se manifestaron algunos gremios estatales. Tras ese encuentro, están activando reclamos, en los que hay sindicatos que quieren pedirle al Gobierno que las mesas de negociación paritaria se hagan en mayo y no en junio como estaban previstas. El Gobierno va a evaluar, como ya les adelantó, esa decisión de acuerdo resulte la inflación de abril que se conocerá el 14 de este mes.

Pero, ¿esta película ya la vimos hace poco? En algún aspecto sí, y en otro no. El SUTE, que representa a docentes de escuelas de gestión privada- pero cuyo acuerdo salarial repercute en Sadop, es decir en el gremio de las maestras de colegios privados- ya envió una carta pidiendo la reapertura salarial debido a que antes de que empezaran las clases, el 24 de febrero, firmaron la paritaria con aumentos previstos hasta junio. Se trata de una propuesta que luego fue avalada por el resto de los sindicatos para el primer semestre de 2025 que consiste en aumentos del 7% para marzo, del 2,5% para abril, del 2% para mayo y del 1,5% para junio. Esa nota fue respondida por el Gobierno: van a esperar la inflación de abril para ver si es necesario adelantar o no la fecha de paritarias.

Pero ahora, hay nuevos reclamos. Los empleados Judiciales que cerraron tras muchas asambleas la negociación salarial, ahora está convocando a todos los sindicatos: SUTE, Ampros, ATE, etc para que hagan un frente común con un reclamo que en principio para el Gobierno está perimido. Que les devuelvan las sumas que no les dieron en el 2020. Durante la pandemia del covid 19 y ante la crisis económica ocasionada, el exgobernador Rodolfo Suarez decidió no otorgar subas de sueldo a ningún estatal. Esta situación generó reclamos durante años pero los gremios ya no insistieron más. Ahora, según contó Ricardo Babillón a MDZ, "Desde Judiciales estamos convocando a todos los sindicatos para un reclamo conjunto. Nos deben los del 2020 y es el momento de exigirlo", sostuvo. En tanto que desde el SUTE- que ya judicializó la deuda del 2020- van a enviar informes a la Casa de Gobierno insistiendo con que la inflación de este año es mayor, el costo de vida también y lo acordado hasta junio del 2025, no alcanza.

El reclamo en la Plaza Independencia

Lo que creen algunos gremios es que es posible que el Gobierno adelante las paritarias. Por una razón: si las dejan en junio como está pautado, se les puede acumular y van a tener que dar un porcentaje mayor para los meses del segundo semestre. Este diario consultó en Casa de Gobierno. Volvieron a ser tajantes: primero aguardar la inflación de abril. Luego decidir si se adelanta las fechas paritarias.

El Gobierno nacional confía con que la suba de precios que viene en subida hace varios meses, se estancó algo en abril, lo que podría dar una inflación menor. A esperar.