Cónclave peronista: las fechas clave con las que Emir Félix busca avanzar

El presidente del Partido justicialista mendocino, Emir Félix, convocó para esta tarde al Consejo Partidario- que es una especie de comisión directiva- para que acuerden algunas fechas importantes camino a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre próximo- ya que aún no hay resolución respecto de las provinciales porque el gobernador Alfredo Cornejo aún no ha comunicado si desdoblará o no los comicios locales-. En este encuentro peronista se decidirá la formalmente la fecha para el Congreso Partidario que posiblemente sea el 31 de mayo. Ese órgano máximo definirá el cronograma electoral, fecha de internas abiertas- ante la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias nacionales- que posiblemente sean el 3 de agosto.

Son más de 20 los integrantes del Consejo Partidario, que deberán sentarse en la mesa esta tarde, junto a Félix, entre ellos, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien es la vicepresidenta primera- y pertenece como el presidente al ahora llamado sector de los intendentes-; la vice segunda-la concejal por Luján de Cuyo, Paloma Scalco- quien es parte de La Cámpora, que está cuestionando el accionar de los jefes comunales y exige algunos puntos para no romper- ; el intendente de La Paz, Fernando Ubieta - del espacio de sus pares pero con buena relación con La Cámpora- quien ocupa la Secretaría Administrativa y Política; Néstor Márquez- responsable de Secretaría de DDHH Diversidad e Inclusión; Alejandra Olivares, Secretaria de Finanzas y Movilidad, Augusto Manuel Rosales de la Secretaría Formación Política y Comunicación y Paola Calle- Secretaria de afiliaciones y padrones.

La única dirigente que pertenece a La Cámpora es Scalco. Según pudo saber MDZ, hasta anoche, estaba confirmada su presencia en el encuentro. De todas maneras, como parte del Consejo, si su voto es negativo a la fecha tentativa del 31 de mayo para el Congreso, no entorpecería la decisión porque habría acuerdo entre el resto de los miembros. El grupo que tiene como principal referente a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en Mendoza y en el la Nación a la presidenta del PJ, Cristina Fernández, está reclamando se "convocado" por los intendentes para acordar temas, como condición para no salirse del peronismo, en principio o evitar una interna.

Como reveló Sagasti en la entrevista que dio a este diario, hay puntos que el espacio cristinista quiere negociar. En primer lugar exigen que los intendentes no desdoblen las elecciones, es decir que no convoquen a votar en una fecha distinta a la de las elecciones en el resto de la provincia para empujar un proyecto provincial. Esta situación no está garantizada, pues se supo que están analizando llamar a una fecha distinta, como lo vienen haciendo en los últimos años, teniendo en cuenta que por ahora la posibilidad más fuerte es que las legislativas provinciales sean el mismo día que las nacionales. Es decir el 26 de octubre.

Los 7 intendentes peronistas no quieren que el arrastre de los alfiles de Javier Milei (a pesar de que se vota con urnas distintas y con boleta única) afecte sus comunas. Aunque ojo: hay que ver si los representantes de Milei(¿en alianza con los de Alfredo Cornejo?, algo que todavía no se sabe) pueden tener una performance arrasadora. Por eso, todos miran la elección legislativa de Ciudad de Buenos Aires que será el próximo 18 de mayo, donde el representante de La Libertad Avanza, Manuel Adorni, podría quedar incluso cuarto.

La intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis junto a Emir Andraos, jefe comunal de Tunuyán

Sin embargo, el comentario más extendido entre los jefes comunales peronistas es el desdoblamiento. Básicamente porque algunos de sus colegas radicales ya les avisaron que es casi un hecho que Cornejo unifique las elecciones para octubre de este año. De hecho San Carlos, que está gobernado por el intendente Alejandro Morillas, quien encabeza un frente departamental, avisó a MDZ el 1 de junio que analiza desdoblar.

Los otros puntos que pide La Cámpora, son un planteo de fondo - "que el PJ se oponga a las políticas de Cornejo" y además la visibilización urgente Cristina, algo que no están de acuerdo en el resto del peronismo, porque consideran que no los favorece electoralmente por la imagen que tiene en el electorado mendocino según sondeos que manejan.

Mientras se mueven tantas piezas en el peronismo, el fin de semana, el PTP, que es un partido de izquierda que ha sido en los últimos años aliado del PJ lanzó un comunicado. "Para entusiasmar y recuperar las esperanzas hace falta un cónclave de toda la oposición, con los intendentes, la Cámpora, todo el peronismo, los movimientos de la UTEP, conducciones de las CTAs y la CGT, y posibles aliados", reclamaron sus dirigentes. "La unidad de lo mejor del peronismo -que deberá ser autocrítico de lo que se hizo mal en sus gobiernos-, con la izquierda popular y patriótica, entendemos que es la base para el cambio de rumbo. Una alianza programática que no deje a mitad de camino los profundos cambios que se necesitan, como es discutir un impuesto permanente a las grandes fortunas y un alivio a las pymes, de una vez por todas poner en discusión el fraude de la deuda externa, que mejor que pagarla es investigar su origen y actuar en consecuencia, la necesaria distribución de las riquezas, la valorización del trabajo y combatir la timba y la fuga de capitales con toda la fuerza. Esa es la agenda contra Mieli y Cornejo. Ojalá el frente opositor esté a la altura", sostuvieron estre oros puntos.