El reclamo de los camioneros mendocinos por las complicaciones del nuevo sistema de licencias de conducir

Mediante el Decreto 196/2025 publicado en marzo, el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentó modificaciones para la implementación del sistema de las licencias de conducir, las cuales comenzaron a regir la semana pasada. Pero siguen generando incertidumbre.

En esta ocasión, desde la Asociación Civil de Camioneros Unidos de Mendoza (ACCUM) presentaron un comunicado con una serie de reclamos dirigido al flamante secretario de Transporte de la Nación, el mendocino Luis Pierrini. En el expresaron "el colectivo malestar" por lo que están viviendo los trabajadores del transporte de cargas.

En ese sentido, aseguraron que su malestar radica en dos puntos principales. Por un lado señalaron que hasta el momento sólo se pueden intentar tramitar aquellas licencias vencidas a próximas a vencer ante la plataforma digital que ofrece la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual ha sido designada organismo de aplicación. Señalaron que en algunos casos, resulta imposible tramitarlo.

"El decreto expone que la ANSV podrá celebrar convenio con las jurisdicciones, se entiende como tal no a los entes privados, sino a los gubernamentales, llamese gobiernos provinciales, municipales, etc. De esta manera serían los pasos a seguir para obtener la LNC. Pero para ello hasta la actualidad la ANSV no ha emitido ningún convenio con éstas instancias, lo que genera una gran preocupación por parte de los conductores que necesitan tramitar la LNC", señalaron.

Además, señalaron que anteriormente la ANSV, como ente descentralizado autárquico, tenia la finalidad recaudatoria. Señalaron que es eso lo que ha tratado de eliminar el Gobierno nacional a través de desregular este sistema. "Lo que tememos que la ANSV comience a entregar a entes privados (sindicato de camioneros con la fusión con una clínica externa y costos muy elevados de aranceles sobre un psicofísico, y APROCAM, adherido a la Fadeac, en el caso de Mendoza con un curso obsoleto y de costos inalcanzables para un chofer común) el monopolio sobre los requerido", se quejaron en el comunicado. Además, advirtieron que eso es lo que busca evitar el Gobierno nacional.

"En la actualidad estos dos entes en nuestra provincia están encausando a los conductores a seguir esos pasos obligatoriamente, coartando la libertad de elección de los transportistas. Es por eso que solicitamos tener la opción de elegir dónde realizar los estudios médicos con personal facultado y autorizado, siendo así la manera idónea de realizar los estudios y de que el conductor decida quién va a ser el que presente ante quién corresponda los resultados obtenidos", agregaron.

"Repetimos para dejar en claro que tanto la obligación de concurrir a clínicas 'marcadas' como la realización de charlas carentes de contenidos como las que dictan en Aprocam, no deberían existir. Es por eso que esperamos respuesta inmediata a tal situación no descartando tener que Ilevar a cabo la no grata toma de medidas de fuerza", insistieron.

Luego, los camioneros agregaron que "desde que el señor presidente derogó el kiosco (como así se veía) llamado RUTA todo venia tomando un curso evolutivo para los pequeños inversores dueños de camiones, hete aquí que nos chocamos con el atropello del Gobierno de la provincia de Buenos Aires desacatando la palabra del señor presidente e inventando una ley provincial que como si fuese una casualidad se llama RUTA y que cada uno de los camiones que carguen en dicha provincia deberán tener para poder acceder a dicha carga".

"Sentimos la autocracia por parte del gobernador de Buenos Aires que lo único que deja a la vista es la necesidad de recaudar a través del pueblo trabajador para obtener frutos que sólo benefician a su entorno", concluyeron.